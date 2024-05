Un altre adéu a l'Uni

L'Spar Girona continua perfilant la plantilla de la temporada vinent. Mentre es treballa ja per tancar les primeres incorporacions -Diallo (Saragossa) i Touré (Montpeller)- primer el club ha de fer lloc. En aquest sentit, després de comunicar les baixes de Magarity, Nicholson i Bertsch, l'Uni ha anunciat aquest matí l'adéu d'Irati Etxarri.

La navarresa, absent durant molts mesos per una greu lesió de genoll aquest any, tanca una etapa de dues temporades a Fontajau, on va arribar procedent del Cadí La Seu.