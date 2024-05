Una Champions plena d’al·licients i rivals de luxe

Després de tancar la Lligaamb una golejada d’impacte contra el Granada divendres passat (7-0) i de celebrar la millor temporada de la història amb una festassa diumenge al vespre a la Plaça del Vi primer i a la Copa, després, el fenomen del Girona no s’ha acabat. La petjada ha estat fonda i la fal·lera pel club continua creixent. El gran joc i les bones actuacions de l’equip han atrapat molta gent que divendres no volia que s’acabés la temporada i que dilluns desitjava que comencés la nova. Un exercici 2024-25 que es presenta d’allò més emocionant i ple d’al·licients. Dilluns mateix ja tothom parlava d’Oriol Romeu, de Luciano Rodríguez, de Renato Tapia, de Ladislav Krejci... o de la previsible sortida d’Aleix Garcia al Bayer Leverkusen. En aquest sentit, el conjunt alemany serà un dels possibles rivals del Girona en l’estrena a la Champions League. Perquè sí, jugar a endevinar o a triar quins rivals tocarà al Girona és una altra de les converses recorrents entre els aficionats -petits i grans- blanc-i-vermells. En aquest sentit, el sorteig de la Lliga de Campions no es farà fins el 29 d’agost, un cop s’hagin disputat totes les eliminatòries prèvies que decidiran les vuit places restants que queden per adjudicar. De moment, ja hi ha vint-i-vuit clubs confirmats, entre els quals el Girona. Això sí, els de Montilivi encara no saben a quin bombo seran, si al tercer o al quart. Dependrà del coeficient dels equips que es classifiquin en la fase prèvia.

L'Inter, campió de la Serie A, és un dels possibles rivals del Girona / Europa Press

El que sí que sap el Girona és que dos dels rivals contra els quals s’haurà d’enfrontar sortirà del primer bombo, el dels equips amb més bon rànquing. El dels grans, vaja. Manchester City, Liverpool, Bayer de Munic, Borussia Dortmund, Leipzig, Madrid, Barça, París Saint Germain i Inter Milan són al primer bombo del qual en sortiran dos rivals per al Girona. Això sí, el sistema mirarà d’evitar que siguin de la mateixa lliga i per tant Barça i Madrid no haurien de ser-ho. Pel que fa al segon bombo, el Girona també ja coneix gairebé tots els possibles dos rivals. Leverkusen, Atalanta, Juventus, benfica, Arsenal i Bruges són els que ja tenen assegurat ser al segon bombo. Els gironins seran o bé al tercer o bé al quart. De moment, al tercer hi són segur Feyenoord, PSV Eindhoven i Sporting de Portugal, mentre que al quart hi tenen un lloc assegurat l’Sturm Graz austríac i el Brest francès. Com el Girona, a cavall entre el tercer i el quart bombo, hi són també el Celtic de Glasgow, el Mònaco, l’Aston Villa, el Bolonya i l’Stuttart.

A partir d’aquí, la resta de clubs sortiran de la fase prèvia. El dia 9 de juliol començarà el play-off preliminar pel qual hi estan classificats trenta equips entre els quals destaquen l’Slovan de Bratislava, el Ferencvaros o el Ludogorets entre d’altres de menor entitat. També hi és per exemple, el Santa Coloma d’Andorra. A la segona ronda, hi entren equips com el PAOK de Salònica, el Dinamo de Zagreb, l’Sparta de Praga, el Dinamo de Kiev, el Partizan de Belgrad o el Fenerbahce, entre altres. Ja a la tercera eliminatòria hi haurà clubs de més entitat com el Lilla francès, el Glasgow Rangers, l’Slavia de Praga, el Red Bull Salzburg o el Twente. A l’última ronda hi estan classificats directament l’Estrella Roja, el Young Boys suís i el Galatasaray.

Un cop definits tots els 36 equips el Girona ja sap que jugarà quatre partits a casa i quatre a fora contra vuit rivals diferents. Així, els vuit primers es classificaran directament pels vuitens de final, mentre que del novè al vint-i-quatrè jugaran una eliminatòria per accedir-hi. La resta, del vint-i-cinquè per avall, quedaran eliminats i no cauran, com fins ara, a l’Europa League.