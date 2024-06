Osasuna rebutja una oferta del Girona per Aimar Oroz

En la recerca d'un millor fons d'armari que asseguri una òptima competitivitat en la temporada en què, per primera vegada en la història, el Girona afrontarà tres competicions -Lliga, Copa i Champions League- de cop, hi ha molts noms al damunt de la taula de la direcció esportiva liderada per Quique Cárcel. L'últim a sortir a la llum és el d'Aimar Oroz, migcampista navarrès de vint-i-dos anys de l'Osasuna, a qui Míchel li agradaria incorporar. Diario de Navarra va avançar que el club blanc-i-vermell ja ha enviat una oferta formal pel futbolista, d'uns gairebé sis milions d'euros, que els de Pamplona han rebutjat. La clàusula és de 28 milions, una xifra a la qual els de Montilivi ni s'aproparan.

Segons el mateix mitjà, va ser el divendres passat quan va tenir lloc la proposta del Girona, seguint les instruccions del seu tècnic. Oroz, que aquest curs ha disputat 33 partits de Lliga, 26 com a titular, és un desig exprés de Míchel, que el veu com un complement idoni que s'afegirà sense problemes al mig del camp format, principalment, per Aleix Garcia, Iván Martín i Yangel Herrera. Un mig del camp que, probablement, quedarà orfe d'alguna d'aquestes peces. Perilla especialment el d'Ulldecona, que es debat entre el Bayer Leverkusen i el West Ham; mentre que el bilbaí interessa a l'Athletic. Veurem, que queda molt d'estiu.

Oroz és un futbolista associatiu, capaç de trencar línies i també de bona lectura del joc, que encaixa perfectament amb la filosofia de futbol que està implantant Míchel des de la seva arribada. L'Osasuna, en principi, contemplava la seva renovació i, de fet, té un principi d'acord amb el futbolista per ampliar un vincle que acaba el 2026. En la informació, s'explica que Oroz no forçarà la sortida del seu club, amb qui està estretament lligat, però no es descarta que si arriba una oferta prou contundent, faci les maletes, tant per la perspectiva del futbolista com la del mateix club, que afirma ser venedor. El navarrès podria ser convocat amb Espanya per als Jocs Olímpics de París i això endarreriria la seva pretemporada.

Debut amb disset anys

Era el 31 de maig del 2019, en una visita de l'Osasuna a Còrdova, quan Oroz, amb tan sols disset anys, va debutar amb la samarreta vermella, llavors a Segona Divisió. Es va estrenar amb Jagoba Arrasate, entrenador fins aquest estiu, i el seu principal valedor dins de l'ascensió protagonitzada els darrers cursos. Completes, el futbolista només ha disputat dues temporades amb el primer equip, les dues últimes, compaginant abans la seva presència -testimonial-, amb minuts al filial. L'any passat, amb vint-i-un anys, va ser una de les sensacions de l'equip a Primera Divisió, aquella que va acabar amb la classificació per a la Conference League, un somni al qual també aspirava el Girona. Tots dos conjunts es van jugar el lloc, amb permís de l'Athletic, en una última jornada al Reino de Navarra que va acabar amb doblet de Budimir i el retorn, amb les mans buides, de l'expedició gironina a Catalunya.

31 partits en la primera temporada, assumint un rol ofensiu protagonista al camp, i 33 en aquesta segona, on ha viscut una mena de consolidació. Oroz ha estat un futbolista important sota les ordres d'Arrasate, però aquest estiu arriba Vicente Moreno a la banqueta i caldrà veure si el rol continuarà sent el mateix, o no. I si el Girona, que li ofereix l'aparador de la Lliga de Campions, irromp amb determinació, més enllà d'ofertes a la baixa, s'associarà un còctel ple de factors que condicionaran la viabilitat d'una operació que encara està en una fase inicial.

El nom d'Oroz s'uneix als ja coneguts de Luciano Rodríguez, davanter uruguaià del Liverpool de Montevideo; Ladislav Krejci, central de l'Sparta Praga; Oriol Romeu, migcampista del Barça; Renato Tapia, migcampista del Celta i un llarg etcètera al qual també s'afegeix el porter del Tenerife Juan Soriano, segons va avançar el periodista Matteo Moretto.

No només ocupa els jugadors que poden entrar, sinó que el principal focus d'atenció de la direcció esportiva també recau en aquells que poden marxar.