Pep Guardiola valora la temporada del Girona: "M'encantaria enfrontar-m'hi a les semifinals de la Champions"

Pep Guardiola es troba aquests dies a terres gironines per disputar entre avui i demà el Legends Trophy, el torneig de golf que apadrina i que enguany arriba a la sisena edició, a l'Empordà Golf. L'entrenador del Manchester City ha atès aquest matí als mitjans de comunicació en una roda de premsa en la qual, a part de respondre desenes de preguntes sobre el Barça, també ha parlat del Girona tenint en compte la relació amb el City Football Group (CFG) i els jugadors cedits que hi té.

"M'encantaria trobar-me el Girona a les semifinals o als quarts de la Champions. Seria un molt bon senyal", ha dit. Pep Guardiola s'ha desfet en elogis cap a l'equip de Míchel: "Més enllà de la part afectiva perquè al Girona hi tinc al meu germà (Pere Guardiola) i molts amics, penso que encara no som prou conscients de la bestiesa que han arribat a fer. Que el Girona s'hagi classificat a la Champions com a tercer i lluitant pels dos primers llocs fins al final, i, sobretot, la forma com ha jugat, és una joia. Míchel ha fet una cosa extraordinària. Si quan va començar la pretemporada ens diu que classificaria l'equip a la Champions, li hauriem dit que està sonat. És el que ha fet. Els felicito. Té molt mèrit. Estic convençut que el Girona anirà fent els passos adequats per ser un equip estable. Hem d'aconseguir que estigui durant molts i molts anys a Primera Divisió i si de tant en tant pot anar jugant a Europa, doncs benvingut sigui. Molt bé. No sé què més puc dir perquè és extraordinari".

Sobre Yan Couto i Savinho ha comentat que "són casos sobre els quals ha de respondre en Txiki (Begiristain) -el director esportiu del Manchester City-": "No hem aprofundit massa. Són jugadors que han crescut dins de l'estructura i Míchel els ha potenciat. En Couto és un jugador de mig camp cap endavant amb una dinàmica i identitat de coses importants. Mentre que en Savinho ha donat una sorpresa brutal. Pot jugar als dos costats. Tot el que ha generat en l'últim tram del camp... Ha estat un dels jugadors més determinants de la lliga espanyola. Tenim sort que pertany al grup, no només al City. Entre en Txiki, en Quique Cárcel i tots es decidirà el millor per les tres parts".