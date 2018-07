Sant Narcís veu «tou» l'informe del TAV i hi troba a faltar aspectes socials

Les dues associacions de veïns del barri de Sant Narcís consideren que l'informe tècnic i financer que ha fet l'Ajuntament de Girona per quantificar els diners que ha assumit el consistori amb les diners de les arques municipals pels retards i «incompliments» d'Adif a executar les obres del TAV és correcte però té algunes mancances. El president de l'històrica l'Associació de veïns de Sant Narcís, Xavier Reyner, afirma que el document, «potser és el que ha de ser» però indica que «sembla una estirada d'orelles i prou». «El veig tou i em queda una sensació que hem fet tard. És una exposició de fets perquè són uns números que molts ja sabíem i potser caldria una mica més de canya». Reyner espera que l'informe serveixi a l'Ajuntament per recuperar tot el que ha invertit tot i que desconeix «quin recorregut pot tenir».

L'informe quantifica les despeses assumides per l'Ajuntament en 5.199.806 euros. Són els treballs que ha tirat endavant el consistori a l'entorn del parc Central perquè el Ministeri de Foment o Adif no ho han volgut pagar o perquè no ho considerava de la seva competència. hi ha reuirbaitzacions de carrers i places i també actuacions d'informació i assessorament als veïns afecats per un projecte ferroviari que havia de durar poc més de 36 mesos i que ja n'han passat 110.

Reyner també indica que la reivindicació veïnal constant de manca d'informació queda constatada en el document ja que hi ha pocs diners en aquest apartat. Apunta a uns escassos uns 2.000 euros, deixant de banda el local destinat a assessorament veïnal i jurídic i el tècnic que s'hi va destinar. Xavier Reyner vol posar de relleu, això sí, que l'Ajuntament va haver de destinar mig milió d'euros a bonificacions i compensacions als afectats amb rebaixes a l'IBI. Un fet que, al seu parer, mostra com «clarament, la manca de compensacions als veïns afectats per les obres per part d'Adif».

Mentrestant, la presidenta de veïns de l'Associació de Veïns de Sant Narcís- Sector Sud, Maria Dolors Hernández, també fa serviur la paraula «correcte» però, de la mateixa manera, i introdueix matisos. Admet que es tracta d'un informe tècnics i econòmic però voldria que l'afectació «social» que ha patit el barri quedés reflectisda d'alguna manera. És consicient que l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha anunciat que miraran també si poden reclamar «danys morals», tot i que és difícil poder posar-hi un valor, i considera que en aquest punt, s'hi hauria d'afegir tota la ciutat, tant institucions com entitats, associacions, grups empresarials i sindicats. Recorda que actualment a Sant Narcís hi ha més de 400 locals comercials buits i que, per molt que es pugui dir, no totes les activitats van abaixar la persiana només per culpa de la «crisi econòmica».

En aquest sentit, recorda el constant trànsit de camions al carrer Oviedo, que va patir sorolls, pols i molèsties de mobilitat durant molt de temps. Maria Dolors Hernàndez exposa que l'informe deixa clar els incompliments en molts aspectes com la manca de soterrament del tren convencional i la construecció d'una estació intermodal «digna». Ara mateix, hi ha una estació del TAV que és una carcassa i prou i una estació de la Renfe «desfasada». I les obres, encara no han acabat.