La plaça del Vi s'omple per l'acte de la Diada

La plaça del Vi de Girona s'ha omplert aquest migdia per seguir l'acte de la Diada organitzat per l'Ateneu d'Acció Cultural de Girona (ADAC) i el Casal Independentista El Forn. Els convocants han recordat la "dignitat del poble català" la tardor de l'any passat, han lamentat la repressió violenta de l'Estat l'1-O, han donat suport als "presos polítics, als exilats i als repressalitats per l'Estat" i han denunciat les agressions feixistes i els atacs a la llibertat d'expressió dels últims mesos. "La lluita per la independència i la república és la lluita pel futur dels nostres fills", han assegurat. L'acte s'ha acabat amb el cant dels Segadors.