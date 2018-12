Centenars de persones condemnen les agressions als professionals dels serveis socials

Centenars de persones s'han concentrat aquest migdia davant la seu de la Generalitat a Girona per condemnar les agressions que reben els professionals dels serveis socials. Arran de l'apunyalament que va patir fa una setmana una treballadora del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per part d'un usuari del servei, el sector s'ha concentrat aquest matí per rebutjar els fets afirmant que "no és un cas aïllat".

El col·lectiu ha demanat als polítics uns serveis socials "dignes i segurs", exposant que els insults, amenaces i agressions que reben "diàriament" els professionals de l'atenció directa dels Serveis Socials s'han "normalitzat". La manifestació ha comptat amb el suport dels sindicats d'UGT i CCOO, així com de l'Ajuntament de Salt i Girona.

La UGT ha anunciat la primera mesura que emprendran arran dels fets que és una "actuació directa" davant de la Inspecció de Treball. "Portarem el cas a aquesta àrea perquè es revisi la manca d'un protocol de seguretat i de prevenció de riscos", ha explicat Xavier Casas, secretari general de la UGT Comarques Gironines, en declaracions a Diari de Girona.

Per altra banda, el sindicat també estudiarà el cas de la Maria, la dona apunyalada fa una setmana a Salt, que estava subcontractada. Segons UGT, les externalitzacions dels serveis socials s'estan fent "cada vegada amb unes condicions de treball més precàries". "Hi ha subcontractacions i això rima amb degradacions de les condicions de treball, amb falta de protocols de seguretat i prevenció de riscos", ha afirmat Casas.

És per aquest motiu, que el sindicat, estudiarà a través dels seus serveis jurídics les subcontractacions. "Ens ho mirarem amb lupa, per veure que s'hagi fet correctament aquesta subcontractació i per saber les condicions amb les quals estava treballant la Maria i les seves companyes", ha apuntat. Per últim, la voluntat de la UGT és crear un marc comú que aglutini els serveis socials de totes les administracions locals de Catalunya.

A la concentració també hi havia les companyes de feina de la Maria, la dona que va ser apunyalada a Salt, les quals han afirmat que "evoluciona favorablement".