Un grup de veïns de la Font de la Pólvora entren a l'Ajuntament per protestar contra els talls de llum

Prop d'una cinquantena de veïns del barri de Font de la Pólvora de Girona han ocupat el pati interior de l'Ajuntament aquest dimarts al migdia per reclamar una solució pels talls de llum que pateix aquesta zona del sector est de la ciutat. La protesta ha arrencat al migdia al barri de Font de la Pólvora i els veïns han anat baixant fins arribar davant de l'edifici consistorial.

En aquest punt, el regidor de barri, Eduard Berloso, ha sortit per atendre les protestes, però els veïns han demanat poder parlar amb l'alcaldessa. Berloso els ha comunicat que Marta Madrenas no estava al seu despatx i els veïns han optat per entrar al pati interior de l'Ajuntament per esperar-la. A més, han demanat que el govern local es comprometi per escrit que instal·larà generadors elèctrics al barri per donar subministrament a les llars cada vegada que marxi la llum.