Protesta de les brigades per l´estat dels seus vehicles

Un grup de treballadors de les brigades municipals de Girona han protestat aquest matí per l'estat dels seus vehicles. Han portat els seus vehicles des del polígon de Mas Xirgu fins a la plaça del Vi i han aparcat davant de l'Ajuntament. Fa unes setmanes, Diari de Girona va publicar les queixes dels treballadors municipals després que despleguessin una pancarta a Mas Xirgu on s'hi podia llegir: «Per la nostra seguretat, vehicles nous, ja». Algun dels cotxes té 30 anys i els empleats temen per la seva seguretat ja que es mouen cada dia amb aquest cotxes.

La flota té, segons els representants sindicals, una trentena de vehicles i almenys cinc són molt vells. Són els que utilitzen els treballadors a de fusteria, serralleria, pintura i d'obres. En menor mesura, els de lampisteria i jardineria.