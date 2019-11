Tsunami Democràtic talla l'AP-7 a Salt

Tsunami Democràtic ha tornat a tallar l'autopista AP-7, en aquest cas a l'alçada de Salt, molt a prop de la sortida Girona Sud. Des de les sis de la tarda, diversos vehicles han bloquejat el trànsit i la via està bloquejada.

A les 18.30 h, ja hi havia centenars de persones a la zona. Els manifestants han utilitzat les barreres de protecció per bloquejar el pas. Els organitzadors estan preparant un equip de so i s'ha anunciat una actuació del grup Lágrimas de Sangre.

Arran del tall de l'AP-7, el Servei Català de Trànsit anuncia que es fan desviaments per la sortida 8 en sentit nord i per la sortida 6 en sentit sud.

A les cinc, el moviment havia convocat una acció a Girona per rebutjar les càrregues policials al tall del Pertús. Concretament, al Parc Central, al costat de l'estació de l'AVE. Una hora més tard, els centenars de persones que hi havia s'han començat a desplaçar cap al tall de l'AP-7

A les 5 de la tarda, ha començat a arribar gent al Parc Central. S'ha acordonat l'entrada de l'estaciói els viatgers han d'entrar per la porta auxiliar. Diverses furgonetes antiavalots protegien la infraestructura.