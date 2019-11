Uns 200 patinadors es reuneixen al parc Central de Girona després d'una crida a les xarxes socials

Uns 200 patinadors s'han reunit aquest matí de dissabte al parc Central de Girona després d'una crida feta per les xarxes socials, sobretot per Instagram. La majoria eren joves i n'hi havia tant de la mateixa ciutat com d'altres poblacions properes i, fins i tot, alguna provinent de Madrid. No hi havia cap reivindicació. «Només hem quedat per fer ambient i estar units com a col·lectiu», explicava un noi. El fet que el parc Central estic al costat de l'estació de la Renfe i del Tren d'Alta Velocitat, facilitava que l'indret fos un punt de "quedada".

Durant una llarga estona han estat fent cabrioles i salts aprofitant el desnivell dels esglaons d'un punt proper a l'Estació Jove. Els salts eren fotografiats per penjar-los a les xarxes socials amb mòbils però també amb càmeres de fer fotografies. Fins i tot hi havia un altaveu per fer-se sentor i organitzar-se. Els salts formaven part d'un concurs on hi havia premis per als millors. La presència de tantes persones al parc ha provocat la presència d'agents de la policia municipal en un punt on, a poca distància, hi havia un furgó dels Mossos d'Esquadra controlant preventivament l'entrada de l'estació del TAV per si hi havia algun intent d'algun grup independentista de tallar les vies.

Fa uns anys, una altra trobada de patinadors també va aplegar-se al parc Central. En aquella ocasió, era una protesta per reclamar a l'Ajuntament un skatepark més potent que l'actual, a Domeny. De fet, el consistori n'està dissenyant un de grans dimensions al parc de Mas Masó, a Can Gibert del Pla.

El parc Central, ha estat també el punt de trobada, durant molts mesos, de desenes de grups de joves que feien «combats» de rap. També organitzats i fent les crides per les xarxes socials, s'anaven fent rondes fins a escollir un guanyador.