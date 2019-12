El PSC avisa que el pati de la Diputació està catalogat com un futur carrer

El PSC avisa que el pati de la seu de la Diputació de Girona està catalogat com un futur carrer en el Pla Especial del Barri Vell. És per aquest motiu que els socialistes consideren que el govern de l'Ajuntament hauria d'haver-se pronunciat sobre la possible cessió d'aquest espai públic per part de la Diputació al propietari de l'antic teatre Odeon.

El Pla Especial del Barri Vell va ser aprovat a juliol de l'any 1983 pel ple de l'Ajuntament. En aquest document s'hi especifica que l'esmentat pati interior es cataloga com a peça de Reestructuració Urbanística (RU). Així ho recull el plànol de l'illa de cases classificat amb el número 239. L'article 34.e de les Ordenances aplicables defineix aquesta catalogació com la que «inclou edificacions que ocupen actualment espais assenyalats com a vials, places, zones verdes o equipaments en el present pla». A les modificacions puntuals de l'any 1994, a més a més, el pati interior continua estant catalogat com a espai RU i, fins i tot, l'edifici contigu al pati de la Diputació es cataloga, aleshores, com a Reestructuració Total (RET). Així ho estableixen per tal de reiterar la voluntat de conservar i crear un dret de pas entre el carrer del Sac i la pujada de Sant Martí.

Els diferents plànols del Pla Especial del Barri Vell mostren una continuïtat vial entre el carrer del Sac i la pujada de Sant Martí, a través del pati en qüestió. Aquest espai utilitzat avui per la Diputació està afectat com a projecte de permeabilitat per a vianants. És a dir, el Pla preveia que hi hagués un dret de pas públic entre els dos carrers.

Davant d'això, el PSC demana que el govern de l'Ajuntament apliqui el Pla Especial i sigui el principal agent per reivindicar-lo. «No s'entendria la concessió a titularitat privada, sense resoldre abans l'actuació que el Pla Especial pel Barri Vell va recollir l'any 1983 i el 1994. Per això, l'alcaldessa, Marta Madrenas, hauria de pronunciar-se sobre aquesta qüestió», explica la portaveu socialista, Sílvia Paneque.

Els socialistes consideren que la cessió del pati interior no és possible a causa del Pla Especial del Barri Vell. A més, els socialistes afegeixen que aquesta institució tampoc no hauria de permetre la cessió, perquè no hi ha un interès públic en aquesta cessió. «El Pla Especial del Barri Vell és un dels grans èxits històrics de la ciutat. Ho va ser perquè el seu fonament més profund va ser la protecció dels elements més valuosos del patrimoni històric. A més, s'hi especificaven criteris seriosos per ser un barri dels veïns que hi viuen. Des d'aquest punt de vista l'estructuració de carrers seguia aquest criteri», especifica Paneque.