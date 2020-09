Girona ofereix més de 300 recursos educatius, alguns en línia o digitals

L'Ajuntament de Girona oferirà 307 activitats dins del programa de recursos educatius per al curs 2020-2021. La proposta es gestiona des de la Taula de Coordinació dels Recursos Educatius de Girona, que està formada per representants de diferents serveis municipals del consistori i per una vuitantena d'entitats i institucions. Avui al matí, al Centre Cultural La Mercè, s'ha presentat la programació amb la participació de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Durant la benvinguda, l'alcaldessa ha agraït l'esforç de tota la comunitat educativa davant les incerteses en el nou curs que ara comença. "Malgrat tota la situació que vivim, es presenten una gran quantitat de recursos educatius gràcies al compromís de tothom per seguir treballant en l'educació dels nostres nens i nenes i dels nostres joves. Amb aquest compromís i responsabilitat, superarem els entrebancs que puguin anar sortint durant l'any", ha afirmat. Madrenas ha posat com a exemple l'experiència amb els casals d'estiu, on malgrat la complexitat en la gestió, finalment s'han desenvolupat amb èxit i amb un grau alt de satisfacció per part tant de les famílies com de les entitats responsables i l'Ajuntament.

L'acte a La Mercè ha comptat també amb la conferència "Ciutat i escola; educant juntes", a càrrec del psicòleg i periodista Jaume Funes. Com cada any, l'esdeveniment ha estat el punt de trobada del sector educatiu abans de l'inici del curs escolar. Enguany, serà un curs ben especial, en el qual més que mai es reforça la idea que el territori és escola i que els recursos educatius poden ser un instrument essencial per al professorat.

El nou regidor d'Educació de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, ha destacat que "en un any d'excepcionalitat hem de tenir la flexibilitat per poder adaptar tot el possible a la realitat i que els infants i joves no tornin a ser un dels col·lectius més afectats per la pandèmia de la COVID-19". "Posarem totes les mesures que estiguin al nostre abast per tal que infants, famílies, mestres i professorat puguin gaudir d'un curs amb garanties", ha afirmat Bertran, que avança que "el que avui s'ha presentat és un seguit de recursos adaptables també preparats per fer front a les possibles eventualitats d'aquest curs".

Com a novetat, aquest curs algunes de les activitats del programa s'ofereixen en format en línia o amb continguts digitals. Les entitats i serveis treballaran per tal de poder donar suport als centres educatius que no puguin fer sortides escolars o en el cas de confinament. A més, al mes de gener es realitzarà una nova proposta de recursos educatius i, en funció de l'evolució de la situació de la pandèmia, s'oferiran les activitats que actualment no es poden realitzar com són el Teatre Obert o les activitats a l'Auditori.

El curs passat van participar en les activitats, fins a l'arribada de la pandèmia, un total d'11.159 persones usuàries i en van gaudir el 100 % dels centres públics i concertats de la ciutat de Girona. A més, es va rebre alumnat d'altres municipis de les comarques gironines, de Catalunya i la Catalunya Nord, de l'Estat espanyol i de diversos llocs d'Europa. La ciutadania i el professorat valoren molt positivament el programa de recursos educatius. Concretament, els docents van valorar el programa del curs 2019-2020 amb una nota de 8,53.