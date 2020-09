Les Fires de Girona començaran el 28 d'octubre i duraran 5 dies

Les Fires de Girona duraran només cinc dies. Començaran el 28 d'octubre i acabaran l'1 de novembre. L'inici serà un pregó que no es faràdes del balcó de l'Ajuntament per no omplir la plaça del Vi, sinó en un espai reduït (com el saló de descans del Teatre o el saló de plens) amb una persona o entitat encara per escollir. Les activitats finalitzaran amb un castell de focs des de Montjuïc, que en ser en un punt elevat, s'espera que no provoquin desplaçaments i la gent els pugui veure des dels sus domicilis. No hi haurà atraccions, ni barraques, ni barres de bar, ni concerts massius, ni envelat, ni castells, ni cercavila de gegants, que se substituirà per un ball estàtic al Parc del Migdia.

Hi haurà menys activitats, que s'estan acabant de definir sempre garantint les mesures de seguretat que marquin els protocols. El vicealcalde, Quim Ayats, ha volgut remarcar que "hi haurà Fires", però que seran unes fires "atípiques i diferents".

Hi haurà concerts al parc del Migdia amb control d'accés i un màxim de 800 persones i també hi haurà concerts a l'Auditori, activitats infantils als centres cívics i actes de cultura popular. Seran activitats de petit format, gratuïtes i amb reserva prèvia. També hi haurà audicions de sardanes a la Mercè.



Evitar actes "alternatius"

El vicealcalde, Quim Ayats, ha explicat que estan treballant per fer una programació amb activitats dirigides a tothom adaptades a les mesures de seguretat i als protocols. Les activitats es faran públiques d'aquí a quinze dies.

Ayats ha explicat que confia en el seny a la ciutadania i que no hi hagi convocat`ries de "botellons" ni actes "alternatius" i que, en cas que detectin que es poden produir, intentaran parlar amb els possibles organitzadors prèviament.



Sense parades artesanals

Tampoc hi haurà parades d'alimentació, artesania o pintura ni la diada de Tots Sants de l'1 de novembre amb parades a tot el centre de la ciutat, perquè no es podrien garantir les distàncies entre parades i entre parades i visitants, segons la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana.



Sí que hi haurà una Fira de Mostres, que tal com va informar Diari de Girona serà de en format reduït però de qualitat, segons ha explicat Glòria Plana. Molt probablement ocuparà només l'espai interior del recinte firal i la zona d'entrada a l'edifici. Es farà els mateixos dies que les Fires de Girona, del 28 d'octubre a l'1 de novembre. Segons Plana hi haurà representats tots els sectors i hi serà present el teixit empresarial del territori. Per poder fer la Fira de Mostres s'ha estat treballant des del juliol amb diferents escenaris i s'ha decidit tirar endavant després de comprovar que es podran serguir tots els protocols marcats pel PROCICAT. Plana ha recordat que estan sempre al costat del teixit empresarial i productiu.

S'obrirà un canal web per seguir les activitats. De fet, algunes entitats preveuen fer les seves actuacions directament en línia.