«No m’ho esperava, que posessin flors aquí», se sorprenien gratament dues veïnes del barri de Santa Eugènia de Girona. Temps de Flors ha omplert per primer cop a la plaça de Sta. Eugènia (popularment coneguda com la Plaça del Barco), que enguany acull un projecte elaborat per la Residència Els Til·lers. La regadora gegant feta amb pneumàtics i plena de flors, els gira-sols i els grans testos també fets amb rodes captaven l’atenció de la nena que acompanyava a la Pepi Lechuga i l’Emi Sánchez: «Han posat un detall bonic, aquí a Santa Eugènia», deien, tot opinant que a elles els agradaria que aquest model de Temps de Flors estès més enllà del Barri Vell es mantingués en el futur.

Des d’un dels bars de la plaça, també valoraven molt positivament que s’hi instal·lés l’espai floral. La Carolina, que regenta el bar El Toc, ha vist passar-hi molta gent per contemplar l’espai i fer-s’hi fotos, sobretot nens que surten d’escola. Té la sensació que les flors han animat l’ambient a aquest punt de la ciutat - malgrat no ser com abans de la covid-19. I dos clients habituals, l’Antonio i la Carmen, asseguraven que «les crítiques dels que s’apropen són positives» i afegien que «s’està respectant el muntatge».

«No sabia que aquí també hi hauria Temps de Flors, però m’alegra i m’agrada», valorava la veïna de Sant Narcís Olga Rodikova, mentre es fixava en detalls de la instal·lació «Menja’t Sant Narcís». Ocupa tota la plaça de l’Assumpció, centre neuràlgic del barri, ple de referències a l’horticultura i la pagesia, combinant materials reciclats i plantes que es replantaran al barri. Concretament, al projecte d’horts urbans, Menja’t Sant Narcís.

Igual que a la plaça del Barco o la de l’Assumpció, són molts els espais on ha arribat la tradicional mostra floral de la primavera gironina. L’exhibició ha traspassat les fronteres del Barri Vell sense la timidesa de les edicions anteriors. Mentre l’any 2019 eren prop d’una desena d’instal·lacions les que s’havien «escapat» del centre històric, enguany en són gairebé una trentena. Això fa possible que una part més àmplia de la ciutadania percebi que és Temps de Flors en el seu dia a dia, en creuar-se amb algun espai. Com el veí de Santa Eugènia, Emilio Alcañiz, que solia visitar l’exhibició al centre de la ciutat, però ara «només miro per aquí, perquè no camino tant», explica.

Les flors han arribat a Sta. Eugènia, St. Narcís, Germans Sàbat, Fontajau, Taialà, Eixample, St. Daniel, Montilivi i Carme. Això sí, com comenten molts veïns, una hora o altra tocarà la visita obligada al Barri Vell per respirar l’ambient més monumental de la festivitat.

Reivindicacions de barri

Alguns muntatges aprofiten per fer visibles reclams de barris. És el cas del pont que ha de connectar el Carme i Montilivi, que està pendent i projectat pel consistori però que encara no és una realitat. Justament ahir al ple de l’Ajuntament, l’equip de govern va dir que s’estaven fent els estudis previs necessaris. La Plataforma de veïns pel pont Carme-Montilivi segueixen arrossegant la reivindicació i per això han repetit la instal·lació que ja van posar el 2019. Representa vianants creuant un pont invisible al punt on aquest s’ha de construir. Aquest cop, però, hi han afegit un con gegant i el senyal de «Pont en construcció». Un element nou que podria ser el preludi de la construcció d’un pont que, tard o d’hora, hauria de començar.