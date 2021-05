Ahir, després d’un primer cap de setmana de Temps de Flors calorós i dues jornades consecutives marcades per la pluja, el sol va tornar a brillar amb força sobre Girona. Els visitants van poder aprofitar el bon temps per passejar tranquil·lament i visitar les mostres, algunes de les quals estan fetes amb mirada inclusiva.

Una de les mostres que tenen aquest format és la número 60, ubicada a la Central El Molí i obra conjunta entre el Programa d’Inserció Laboral (PIL) Riu Ter i l’entitat Som Sostre, que hi participen per primer cop.

«És un bon aparador per fer-nos veure i, sobretot, per denunciar la realitat que pateixen les persones que viuen al carrer o aquelles amb risc d’exclusió social», va explicar Mar Masfarré, formadora professional de PIL Riu Ter.

El projecte «Girona acollidora» es materialitza en una tela que penja d’una façana al carrer Santa Clara amb flors i coberts cosits al voltant del lema «Un plat a taula per tothom». «Volíem simbolitzar la cuina que fem per a la gent sense llar», va dir Masfarré. Tota la feina de creació i muntatge l’han fet entre els joves del PIL Riu Ter i els voluntaris de Som Sostre. Cristian Lienlaf, impulsor de Som Sostre, va dir que «La intenció de ‘Girona acollidora’ és crear un espai de reflexió ciutadana a peu de carrer».

Al costat d’aquest punt, concretament a la plaça Santa Susanna, hi ha la mostra número 59, que ha preparat la Fundació Oncolliga de Girona −l’entitat que ofereix suport a persones que pateixen càncer i al seu entorn. La proposta presentada es titula «Atrapa-somnis gegant». «És un element creat pels natius americans que es col·locava sobre el llit per atrapar els malsons. Quan el primer raig de sol entrava per la finestra i tocava la xarxa, els feia desaparèixer», va explicar Eulàlia Romera, pedagoga de l’Oncolliga. En aquesta línia, «l’atrapa-somnis de Girona simbolitza la tasca del servei de psicologia, que intenta esvair els mals pensaments dels pacients».

Repartides per tot Girona, hi ha altres mostres de caràcter social com «Les flors són inclusives, florim amb tots els sentits?», que és la número 63 del circuit i s’ubica al parterre de l’avinguda de Sant Francesc, a la llera del riu Onyar. El seu creador, Guillem Collell, va dir que l’objectiu d’aquesta primera participació en el festival era el de «posar en valor diferents tipus de capacitats» a través dels sentits.

Collell va confessar que −si no hi hagués hagut covid− la gràcia seria poder tocar la mostra, que amb punts negres gegants i en llenguatge braile escriu la paraula «flors», que es pot llegir des del cel. Cada lletra simbolitza un sentit i «com que l’element més utilitzat de Temps de Flors, a part de l’olfacte, és la vista», s’ha pensat com a projecte de reflexió cap a la ceguesa. «Per treballar per fer les ciutats més accessibles per tothom», va dir Collell.