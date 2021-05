Aquesta edició de Temps de Flors, com de costum, ha omplert el centre històric de Girona de milers de visitants d’arreu. La novetat d’enguany ha estat el perímetre, amb control d’accessos, que ha tancat el Barri Vell per assegurar un aforament màxim de 10.000 persones alhora. Una xifra que està molt per sota d’altres anys. «Creiem que la limitació d’accés que s’ha aplicat per la covid, hauria de convertir-se en habitual, per evitar les aglomeracions d’anys anteriors», va explicar Begonya Pelegrin, tresorera de l’Associació de Veïns del Barri Vell.

Pelegrin va afegir que, en general, el nou format ha agradat més al veïnat i que la iniciativa de descentralitzar les mostres i repartir-les entre nou barris «ha estat un primer gest» per oxigenar el nucli antic de Girona per Temps de Flors i que «s’hauria d’anar ampliant».

Una veïna, Adriana Mejías, va destacar que «és agradable veure la ciutat viva i plena de gent» en temps de pandèmia. Segons Mejías, un dels punts forts d’aquesta edició és que sigui tot ‘a cel obert’. Amb domicili al carrer de la Força, va explicar també la dificultat que suposa «treure els gossos amb els bars plens». I va afegir que «el circuit -amb carrers de sentit únic- és bastant pesat perquè has de fer molta volta per poder arribar a casa», però que l’afectació és mínim perquè «és només una setmana».

El que no ha agradat tant als veïns i veïnes és que els cubells del reciclatge es col·loquin al carrer a partir de les 9 de la nit, una hora després del que és habitual. I d’altres, s’han queixat de l’afectació que té el festival a la circulació amb vehicle rodat a prop de casa.

Pau Busquets va confessar que el que més li molesta és com Temps de Flors afecta el trànsit pel nucli antic. El veí té el pàrquing al carrer Ciutadans on, davant la porta del garatge, l’Ajuntament ha col·locat una pilona de pedra per evitar l’accés de vehicles motors al carrer, durant aquesta setmana. «No pots entrar amb el cotxe, ni amb la moto... Ens tenen tancats aquí», va dir Busquets. L’Ajuntament els ha donat l’opció d’entrar i sortir per la porta del darrere, admetent -durant el festival- la circulació en ambdós sentits.

Busquets va explicar que la circulació afecta també a les bicicletes. «L’altre dia, em volien fer baixar de la bicicleta de carretera per acabar d’arribar a casa. No és un parc temàtic, s’ha de pensar la manera perquè els veïns puguem moure’ns amunt i avall», va reclamar.

Busquets, però, va reconèixer que aquest any, amb l’aforament limitat, el barri està més esponjat i la mobilitat a peu és més fluida.

Demà a la nit, amb la clausura de la seixanta-sisena edició del festival, els veïns i veïnes del Barri Vell recuperaran la normalitat.