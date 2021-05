L’Ajuntament de Girona té sobre la taula fer una actualització del recompte de persones sense sostre a la ciutat al maig de l’any 2022. L’últim es va fer el 2016, ara fa cinc anys. La regidora de Drets Socials i Cooperació al consistori gironí, Núria Pi, va exposar que abans del confinament, el març 2020, es plantejaven actualitzar-lo, però la pandèmia va obligar a aparcar-ho. Ho va explicar Pi durant l’últim ple, celebrat el passat dia 10 de maig, responent a una pregunta de la regidora de Guanyem Girona, Dolors Serra.

«Aparcat» per la pandèmia

La situació que va portar la pandèmia de covid-19 els va fer considerar que «potser no era el millor moment» per impulsar el recompte, ja que en aquest any i mig s’havien articulat els recursos del pavelló de Palau II (durant el confinament dur), i del Palau Firal (els darrers set mesos). Així, van decidir «esperar-nos que la situació es normalitzés».

Segons va explicar la regidora, van parlar d’impulsar el recompte de cara al 2022 amb les entitats que treballen amb aquest col·lectiu. El motiu d’esperar un any més és que «les entitats que hi entenen més i treballen amb el sensellarisme recomanen fer el recompte sempre a la mateixa època. I l’últim recompte s’havia fet al mes de maig», va afirmar Pi. La regidora també va afegir que «aquest maig hi havia encara un estat d’alarma i consideràvem que no era el més adient», va dir.

Cens «molt necessari»

De fet, fer un recompte periòdic de les persones que es troben en situació de sensellarisme o de carrer, ha estat una reivindicació d’entitats com Som Sostre. Creuen que això permet, d’una banda, elaborar un cens posterior i, de l’altra, «conèixer la realitat d’aquesta població», per saber si «creix o disminueix» amb el temps, o comparar «la quantitat i qualitat de serveis que s’estan donant comparat amb la quantitat de persones que s’acullen», explica Cristian Lienlaf, impulsor de Som Sostre». Això possibilita després fer «pla de lluita contra el sensellarisme», que veu necessari a Girona.

L’última fotografia

L’últim recompte que capturava la fotografia de la situació del sensellarisme a Girona es va dur a terme l’any 2016. Aleshores, es van detectar 242 persones sense sostre, 60 de les quals dormien al carrer. D’aquests, 57 eren homes i 3, dones, i el 63% eren estrangers. El recompte es va fer entre l’Ajuntament, les diverses entitats i al voltant de 160 voluntaris.