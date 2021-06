Un jutjat gironí ha estimat un recurs interposat contra el projecte d’ampliació del vial, exigit a la multinacional Leroy Merlin per obrir la seva botiga als terrenys de Can Turon. Segons la sentència, el projecte, aprovat per l’Ajuntament, ocupa poc més del 10% de la zona verda, un límit marcat pel Pla General d’Ordenació Urbanística de Girona. El consistori i la multinacional recorreran la decisió perquè consideren que l’ocupació de la zona verda pel projecte és del 9,41% i sí que compleix el PGOU.

Per concedir la llicència comercial a Leroy Merlin, el 2017, la Generalitat li va imposar una condició: la multinacional havia de pagar la millora de la xarxa viària a la zona. En concret, es va exigir a Leroy Merlin que dupliqués un carril de sortida de la C-65 venint de Salt per accedir a la rotonda de la carretera Barcelona, i també que es construís un nou carril de gir a la dreta per enllaçar amb l’N-II en direcció a l’Avellaneda. La multinacional va redactar i presentar el projecte, que va ser aprovat per l’àrea d’alcaldia de l’Ajuntament de Girona l’agost de l’any 2018 i, després, per la Junta de Govern Local aquell mes de novembre. Les obres van durar de desembre a maig del 2019, i finalment, Leroy Merlin va obrir portes aquell 13 de juny.

Però aquest projecte de millora de la xarxa viària va ser recorregut per Bauhaus. I, ara, el jutjat contenciós-administratiu número 3 de Girona, en una sentència del 21 d’abril de 2021, li ha donat la raó. Aquesta sentència considera que el projecte d’obres -ja executat- xoca amb el Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU). Argumenta que, seguint el PGOU, la construcció del desdoblament en aquell terreny no podia ocupar més del 10% de la superfície de zona verda. El jutjat considera que el límit s’ha superat en un 1,38%, perquè compta com a vial 210 metres quadrats d’una zona que ha quedat aïllada i que no té «elements vegetals».

Una zona que l’Ajuntament de Girona, però, sí que considera zona verda, cosa que situa l’ocupació dins els límits del PGOU: en un 9,41%. Davant d’aquesta discrepància, ahir el regidor Lluís Martí va explicar que tant l’Ajuntament de Girona com Leroy Merlin han apel·lat a la sentència, que no és ferma. Ho va explicar al ple, en ser preguntat pel regidor del PSC, Joan Antoni Balbín.

Es tracta del segon revés judicial entorn a l’obertura del Leroy Merlin a Girona. El juny de 2020, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia declarat «nul·la» la llicència comercial perquè la Generalitat havia omès l’exposició pública d’un estudi, que va ser publicat a l’octubre.

Terrenys de la ITV

Al mateix ple, el govern municipal va anunciar l’extinció del dret de superfície d’uns terrenys municipals on ara s’hi fan les ITV i que es va acordar el ple el 2001 per vint anys. El TSJ va retirar el títol habilitant a l’empresa que ofereix el servei, Revisions de Vehicles, S.A., que ara segueix prestant-lo de forma provisional, a l’espera que el Parlament ho regularitzi. Per això, l’Ajuntament no li renovarà la cessió, sinó que establirà un contracte de lloguer per cinc anys, subjecte a una clàusula per la qual, quan el Parlament li retiri la gestió del servei formalment, el lloguer quedarà resolt.