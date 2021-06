Tot i que la majoria de comarques gironines fa setmanes que tenen la incidència de coronavirus baixa, encara n’hi ha alguna amb els indicadors elevats, tot i que se situen molt per sota de fa setmanes. Aquest és el cas del Gironès, única comarca gironina actual que té el risc de rebrot per sobre de 100 i, per tant, encara està catalogat com a «alt». A més, encara està entre les deu comarques catalanes amb una incidència de casos superior a 100. Un dels principals motius d’aquesta situació és l’elevat índex de rebrot a Salt, on frega els 200 punts i és el més alt de la Regió Sanitària de Girona, tenint en compte els municipis de més de 20.000 habitants.

A l’altra cara de la moneda hi ha el Ripollès i la Cerdanya, úniques comarques gironines que tenen el risc de rebrot per sota de 30 i, per tant, tenen l’índex «molt baix».

Respecte a les dades d’ahir, destaca que el nombre de crítics a la Regió Sanitària de Girona va créixer per quart dia consecutiu. D’aquesta manera ja hi ha vint gironins ingressats a l’UCI. El percentatge respecte al total d’hospitalitzats és cada vegada més alt, ja que el global va baixant cada vegada més. Ahir ja n’hi havia 52.

Seguidament, es van sumar 88 positius i cap defunció. Quant als vacunats, ahir es va registrar una xifra inferior a la mitjana dels darrers dies, amb un total de 4.747 primeres dosis i 4.725, de segones.

Quant a la vacunació, ahir Salut va informar que el certificat de prova diagnòstica covid-19 negativa ja es pot descarregar des del portal «La Meva Salut». Aquesta era l’única de les tres funcionalitats que encara no estava operativa dins el document per poder viatjar entre països de la Unió Europea. Els altres dos que estan operatius són el certificat de vacunació i el de recuperació.

Polèmica amb el certificat

De fet, el document que certifica haver-se recuperat de la covid-19 encara genera cua, tal com va explicar ahir Diari de Girona. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va explicar ahir a la roda de premsa de presentació del Pla d’Estiu que Salut ha manifestat a les reunions amb el Ministeri de Sanitat que traslladi a la Unió Europea que inclogui el test d’antigen com a prova diagnòstica per als certificats de recuperació. Segons va indicar Cabezas i va recollir ACN, han detectat que ara com ara només és vàlid un diagnòstic amb PCR per obtenir el certificat però que moltes persones han estat diagnosticades amb test d’antigen.

Un miler de casos més

Finalment, respecte a les dades de Catalunya, ahir els nous positius es van tornar a enfilar fins a 1.218. Els indicadors de contagi van seguir estancats i es van produir cinc noves defuncions. Tant el nombre de crítics com el d’ingressats va baixar, així com la positivitat de les proves dels darrers set dies.