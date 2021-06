La Mobile Week torna a Girona en la seva tercera edició amb més de vint activitats i 50 ponents, que tenen per objectiu divulgar i apropar les noves tecnologies a la ciutadania. Els actes, en format híbrid, es duran a terme entre el 8 i 9 de juliol i la majoria tindran lloc al nou edifici del Modern, ja operatiu després d’enllestir la primera part de la seva reforma.

En la Mobile Week d’enguany es tractaran temes com la importància de la ciberseguretat, la formació en habilitats digitals per les professions del futur, o la reducció de la bretxa digital perquè, cada cop més, tothom tingui accés i sàpiga utilitzar les noves tecnologies.

En el marc de l’esdeveniment, també destaquen activitats com un joc d’orientació amb mòbils, en el qual participaran més de 30 casals d’estiu; ponències i tallers sobre el 5G, la necessitat que hi hagi més dones en el sector tecnològic, l’emprenedoria o la FP dual, entre altres; i una ruta digital que repassa els edificis de Rafael Masó.

En paral·lel, a la plaça del Vi s’instal·laran punts d’informació sobre ciberseguretat i eines com el certificat digital i La Meva Salut, útils per comunicar-se amb les institucions públiques.

Una bretxa digital més visible amb la pandèmia

Avui els impulsors de l’esdeveniment han presentat el programa de la Mobile Week a Girona. Un programa que busca «aportar coneixement a la ciutadania sobre l’ús de les noves tecnologies», segons ha apuntat el director de l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) i representant de les associacions de la Mobile Week Girona 2021, Guillem Alsina.

A l’acte, el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí, ha defensat que des del consistori, «entenem que pujar al tren d’aquesta revolució tecnològica és clau per diversificar l’economia gironina» en sectors «més eficients, tecnològics i sostenibles». També ha remarcat com és de necessari que la tecnologia avanci de forma inclusiva, sense deixar enrere ningú.

En aquest sentit també s'ha pronunciat la directora de Digital Future Society i de la Mobile Week, Cristina Colom, que ha subratllat el paper de la tecnologia en la pandèmia. «Ens està ajudant a superar-la, a més de la ciència» i a estar «més comunicats», però també ha recordat que està visibilitzant la desigualtat dins la societat i la bretxa digital.

En això hi ha coincidit la directora general de Societat Digital del Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori del govern, Joana Barbany: «s’ha vist que no tothom sabia moure’s igual en un entorn digital», defensant que la prioritat és revertir-la, i en això seran útils iniciatives com la Mobile Week.

La Mobile Week s'estén a 18 municipis

La Mobile Week va néixer el 2017 a Barcelona com un espai de reflexió sobre la tecnologia, en paral·lel al Mobile World Congress. L'any 2019, la Mobile Week va sortir de Barcelona i des d'aleshores ja s’ha estès a 18 municipis catalans. Girona hi participa des d'aquell mateix any. La Mobile Week Girona compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya, i amb el suport de CaixaBank i Estrella Damm.

A més, diferents entitats i organitzacions s’han implicat en la programació de l’esdeveniment: la Cambra de Comerç de Girona; l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG); el Grup de Recerca i2cat; EnginyersGI; la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya; el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona; l’Associació Gironina d'Empresàries, el Consell Comarcal del Gironès, la Universitat de Girona, Digitals Girona i Femme Inline.

El programa, dia a dia

La Mobile Week Girona arrencarà el dijous 8 de juliol amb l’acte d’inauguració a càrrec del robot Misty, que assisteix persones grans. Aquesta eina va guanyar el primer premi 2020 del Repte 5G per a la millora de l’autonomia de la gent gran convocat per la Fundació Mobile World Capital.

Durant la mateixa jornada es duran a terme diferents ponències i tallers sobre la tecnologia disruptiva 5G, el paper de les dones en les empreses TIC o una ruta digital per conèixer els edificis de Rafael Masó. Destaquen les diferents taules rodones que es duran a terme, a partir de les 11.30 h, sota el títol “La digitalització i la hiperconnectivitat, nous reptes per a l’Educació”. En aquests petits debats es resoldran preguntes com: estem preparant la ciutadania per desenvolupar la capacitat d’adaptació necessària per al nou context? Tothom ha rebut la formació necessària? Tothom té les mateixes capacitats, oportunitats i recursos per fer-ho? En definitiva, estem preparats per a la transformació digital?

Per a la jornada del 9 de juliol s’han programat xerrades sobre la tecnologia i diferents sectors claus de la societat com són l’economia, l’arquitectura i les STEAM (la Ciència, la Tecnologia, l'Enginyeria, l'Arquitectura i les Matemàtiques). També es tractarà el tema dels influencers per tal de saber què aporten a la societat.

A més, destaca la presentació dels resultats del taller "StoriesXFuture: Girona 2030". En aquest taller hi participen joves de la ciutat de Girona, que hauran projectat la Girona que imaginen el 2030 en una aplicació basada en Realitat Augmentada i de forma creativa. Pel taller s'haurà fet ús de la metodologia Future Design. De fet, els resultats d'aquesta experiència també es tindran en compte per part de l'Ajuntament de Girona, en la redacció del Pla Local de Joventut que s'està elaborant.

Entre les diferents ponències destaquen dues taules rodones a càrrec de l’AENTEG: “FP dual, quins avantatges ofereix a estudiants i empresaris?” (de 12 a 13 h) i “Emprendre a Girona: una anàlisi subjectiva” (de 13 a 14 h).