La nova comissaria de la Policia Municipal de Girona, al barri de Santa Eugènia, s'enllestirà el gener del 2023. Juntament amb la dotació fixa d'agents que s'hi destini, també acollirà una de les unitats del cos que dona servei a tota la ciutat - segurament, la de motoristes.

Tant l'alcaldessa Marta Madrenas com el regidor de Seguretat, Eduard Berloso, esperen que la nova comissaria augmenti la sensació de seguretat en aquesta zona i pugui oferir una resposta ràpida en els barris gironins de Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís.

Les obres per rehabilitar l'antiga masia de Can Burrassó costaran 799.000 euros (IVA inclòs) i, si tot va bé, ja es preveu que comencin a finals d'any.

Dimensionada per 28 agents

El projecte, redactat pel Consell Comarcal del Gironès, té l'objectiu d'adaptar les instal·lacions de la masia de Can Burrassó a les necessitats del cos policial mentre, alhora, es preserven les característiques de l'edifici, ha apuntat el tinent d'alcaldia, Lluís Martí. Avui s'ha presentat el projecte constructiu de l'equipament, "molt més ambiciós" del que es plantejaven d'entrada, quan es va anunciar, l'any 2019.

En total, la comissaria tindrà 261 metres quadrats distribuïts en planta baixa i dos pisos. La planta baixa (156 metres quadrats) es destinarà a espais d'ús públic. La majoria d'ells seran accessibles per a la ciutadania.

A la primera planta (81 metres quadrats) hi haurà l'àrea privada dels agents, amb vestidors, dutxes i menjadors. La comissaria estarà dimensionada per a un màxim de 28 agents, ja que situa 22 guixetes en els vestidors masculins i 6 en els femenins.

La segona planta (25 metres quadrats) servirà com a sala de reunions, per a usos interns o per formació. En aquest sentit, les autoritats municipals han dit que en aquesta comissaria es duran a terme formacions, fet que, alhora, farà que es percebin més agents a la zona.

Dues de les cantonades seran de vidre per augmentar la visibilitat dels agents. La voluntat és que la comissaria "doni servei les vint-i-quatre hores del dia, els 365 dies de l'any", ha subratllat Berloso.

Eficiència energètica

Martí ha remarcat que la reforma també ha tingut en compte l'eficiència energètica de l'edifici, a fi que presenti "un consum energètic pràcticament de 0". El tinent d'alcaldia ha subratllat que, així, se segueix l'objectiu del govern que els equipaments municipals siguin sostenibles. Això s'ha tingut en compte en els aïllaments i els tancaments, un sistema de climatització amb terra radiant, l'aprofitament de la llum natural i la coberta per posar-hi plaques solars.

Pel que fa al global del projecte, Madrenas ha apuntat que és "auster" però que compleix amb les prescripcions ambientals, així com amb les necessitats del cos policial.