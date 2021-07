L’Ajuntament de Girona va tancar ahir al matí la segona edició del programa «Joves en Acció» amb la celebració d’un acte de cloenda per a l’alumnat a la Masia de Can Po. La iniciativa, que ofereix itineraris d’acompanyament integral a joves d’entre 16 i 21 anys perquè puguin accedir de nou al sistema educatiu reglat, està finançada amb fons municipals, i s’emmarca dins el Programa Girona Actua.

El projecte es coordina des del Servei Municipal d’Ocupació i l’execució la duu a terme la Fundació Privada Obra Social Comunitària Bellvitge (OSCOBE).

En el marc de l’activitat, l’equip responsable del programa va entregar diplomes als nois i noies que durant vuit mesos han rebut formació professionalitzadora en quatre especialitats diverses, la d’auxiliar sociosanitari, la d’auxiliar de cuina, la d’auxiliar de comerç i la de jardineria. Al llarg del curs també han realitzat formació en informàtica i noves tecnologies. En aquest camp, destaquen els tallers de creació de videojocs amb el programa RPG Maker i els tallers de robòtica amb Lego Mindstorms Education EV3.

Un altre dels eixos formatius del curs ha estat el de treballar les competències i habilitats personals mitjançant l’activitat física i esportiva, una pràctica que s’ha dut a terme tots els divendres al Pavelló Municipal d’Esports Santa Eugènia-Montfalgars. Finalment, la darrera fase del programa s’ha centrat en la realització de pràctiques en empreses del sector de la jardineria, el comerç i els esports, en què han participat un total de set alumnes.

Del total de 19 joves que han fet el curs, 13 nois i 6 noies, 9 han completat l’itinerari i la majoria seguirà formant-se l’any vinent.

Concretament, dels alumnes que ja disposaven del graduat en educació secundària obligatòria (GESO), un continuarà els estudis de cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia de l’institut Narcís Xifra i Masmitjà; un altre cursarà el cicle formatiu de grau mitjà d’Activitats Comercials de l’institut Santa Eugènia, i un tercer està en llista d’espera per entrar al cicle formatiu de grau mitjà en Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure de l’institut Salvador Espriu.

Mentre que, dels nois i noies que no tenien el graduat, tres s’incorporaran el setembre als Programes de Formació i Inserció de Jardineria de linstitut Narcís Xifra i Masmitjà; un continuarà els estudis de graduat en educació secundària (GES) al Centre de Formació d’Adults (CFA) Les Bernardes; cinc ho faran al CFA Nou Girona, i tres entraran també en aquest centre però per estudiar català. Precisament per afavorir el retorn al sistema educatiu dels joves, el programa ha establert una col·laboració amb el CFA Nou Girona, que ha impartit 130 hores de docència en l’àmbit de la comunicació i l’àmbit cientificotecnològic.

L’origen del programa

«Joves en Acció» va néixer amb l’objectiu d’oferir un itinerari personal d’acompanyament integral al col·lectiu de joves d’entre 16 i 21 anys que han abandonat prematurament l’educació secundària obligatòria o bé l’han finalitzat amb o sense l’obtenció del graduat en educació secundària i que no estan preparats per a la incorporació immediata al mercat de treball.

La intenció de l’Ajuntament de Girona és treballar de manera transversal l’orientació i tutorització individual, grupal i familiar d’aquests gironins i gironines, de manera que es pugui seguir l’evolució de cadascun d’ells durant l’execució del projecte i que es pugui definir així de forma més acurada un itinerari formatiu adequat per a cada individu.

El consistori ja està treballant en la licitació de la tercera edició del programa, que s’iniciarà durant el darrer trimestre del 2021.