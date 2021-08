Els usuaris del centre ocupacional «Els Joncs» de Sarrià de Ter preparen lots d’aliments i els entreguen a unes 200 famílies vulnerables del Gironès. Fins ara, aquests productes de primera necessitat (llet, arròs, pasta, oli, galetes i cacau), que arriben a través de la Creu Roja, es repartien des d’un magatzem de Sarrià. Tanmateix, l’augment de situacions de necessitat, agreujades per la pandèmia, feia necessari buscar-ne un altre. Per això, el Consell Comarcal i la Fundació Els Joncs, una entitat que atén persones amb discapacitat intel·lectual, han unit esforços. L’acord té una doble vessant social perquè, com concreta el director del centre, Carles Salou, permet als usuaris de la fundació «sentir-se realitzats ajudant els altres».

Bona part del magatzem de la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter l’ocupen palets amb aliments bàsics. En total, entre pasta, llegums, conserves, galetes, cacau, tomàquet fregit i arròs, n’hi ha unes 13 tones. Els productes es fan arribar a les famílies més necessitades a través del programa «Rebost comunitari», que gestiona el Consell Comarcal a través del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. Els aliments, finançats en un 85% amb fons europeus, arriben al Consorci a través de la Creu Roja. «Repartim lots a unes 200 famílies vulnerables de la comarca, que sumen uns 780 beneficiaris, i que per desgràcia no poden cobrir aquesta necessitat bàsica», explica l’educador social i tècnic referent del «Rebost comunitari», David Marcos.

Són famílies que viuen a pobles del Gironès on no hi ha cap centre de distribució d’aliments, com per exemple Celrà, Sarrià, Bordils, Sant Gregori, Flaçà, Vilablareix, Juià, Sant Jordi Desvalls o Aiguaviva. Fins fa poc, el magatzem del «Rebost comunitari» es trobava als baixos d’un edifici de Sarrià de Ter, però l’augment de demanda, empitjorat per la pandèmia, feia necessari buscar-ne un altre. «A més, els lots es preparaven quan les famílies els venien a recollir. Això, sumat a què el lloc es trobava en una zona residencial, provocava cues i inconvenients per als veïns, perquè els cotxes aparcaven on podien», comenta Marcos.

Compromís social

Ara, els palets de menjar es guarden al magatzem d’Els Joncs i la cinquantena d’usuaris del centre ocupacional són els encarregats de fer els diferents lots. Una responsable té la llista amb el contingut de cada paquet i va demanant als diferents usuaris –cadascun encarregat d’un producte– que li’n portin la quantitat que necessita. Després, els aliments es posen dins de caixes i es marquen amb un codi, amb les primeres lletres del municipi i un número, per mantenir l’anonimat de cada família.

El director del centre ocupacional d’Els Joncs destaca, precisament, la doble vessant social del projecte. «El nostre sector, normalment, es defineix per demanar, però, preparant els lots d’aliments, els usuaris de la fundació se senten molt realitzats, perquè poden ajudar aquelles persones més necessitades», explica Carles Salou.

Un salt qualitatiu «enorme»

Amb el trasllat del servei a Els Joncs, també s’ha guanyat espai. Els lots no es preparen al mateix moment, sinó amb antelació i el repartiment es fa de manera més ordenada. S’estableixen dates i hores d’entrega, les famílies beneficiàries tenen lloc per aparcar i els usuaris del centre ocupacional els carreguen els aliments al cotxe. «Les mateixes famílies ens expliquen que el salt qualitatiu ha estat enorme. Amb aquest acord dignifiquem el servei», precisa David Marcos.

Menys aliments

Aquest estiu, el «Rebost comunitari» repartirà les 13 tones d’aliments. La següent remesa arribarà cap a finals d’any. El pla europeu anterior, que anava del 2014 al 2020, ha caducat i encara no s’ha elaborat el nou. El tècnic lamenta que, per aquest motiu, enguany el Consorci només rebrà dos enviaments de menjar. «Això malauradament perjudicarà les famílies, perquè estem en un moment en què hi ha moltes necessitats, les problemàtiques s’han agreujat arran de la Covid-19 i ens arribaran menys quilos d’aliments», conclou Marcos.