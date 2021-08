L’Ajuntament de Girona ha admès les 26 associacions de veïns de la ciutat que es van presentar a la convocatòria per rebre una subvenció per a l’organització de festes i activitats populars als diferents barris i sectors de Girona aquest 2021. Cap entitat ha quedat exclosa del procés, que ara continuarà amb l’avaluació dels projectes presentats -com a alternativa a les festes de barri que s’han hagut de suspendre per la covid-, la selecció i l’adjudicació definitiva dels ajuts.