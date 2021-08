L’agost de l’any passat l’Ajuntament de Girona va anunciar una reparació d’urgència a l’edifici número 38 del passeig Sant Joan Bosco del barri de Pont Major, conegut popularment com a pisos de l’Aurora per la proximitat d’aquesta construcció amb el bar que du aquest nom.

L’actuació es farà per evitar que les dues balconades que fan de passadís per accedir als 29 habitatges que conformen la propietat acabin esfondrant-se. Aquesta serà la segona execució subsidiària que farà el consistori, després que el 2017 ja apuntalés els voladissos dels balcons per risc que s’ensorressin.

En aquesta línia, de moment, serà l’Ajuntament de Girona qui assumirà la despesa de les obres. Ho farà amb una partida d’inversions dels pròxims pressupostos municipals. Però, tot i que els diners els avançarà el consistori, la factura l’hauran d’assumir els propietaris dels immobles. «No deixarem a ningú enrere i menys en una situació de crisi com l’actual, però és responsabilitat dels particulars», va clarificar la regidora de Pont Major, Maria Àngels Cedacers.

L’edificació, que compta amb una planta baixa, un primer pis i un segon, té més de quaranta anys i ha anat acumulant desperfectes fins a trobar-se en l’estat de deixadesa actual. A part del perill que suposen els voladissos dels balcons que poden ensorrar-se en qualsevol moment, alguns immobles pateixen goteres que es filtren per les teulades d’uralita i la finca també té carrers sense asfaltar que en dificulten l’accés.

Els primers informes d’aquest mal estat estructural dels pisos de l’Aurora elaborats per l’Ajuntament són dels anys 2012 i 2014. El consistori va requerir aleshores, a la vintena de propietaris -entre els quals hi ha entitats bancàries-, que solucionessin el problema.

Davant la inacció dels amos als múltiples requeriments expedits per l’Ajuntament perquè efectuessin les obres, es va decidir fer una primera actuació subsidiària i col·locar les barres per apuntalar. Fonts de l’Ajuntament asseguren que s’han seguit fent requeriments, però no hi ha hagut cap acció i, per això, l’obra definitiva la tornarà a assumir el consistori.

Ara, s’ha acabat de redactar el projecte d’actuació que preveu «enderrocar i consolidar els accessos als habitatges». Queda pendent fer un informe tècnic, que hauria d’estar enllestit a finals d’any, per poder obrir el període de licitació de les obres a principis de l’any vinent. «Treballem amb la hipòtesi de tenir les obres enllestides el 2022», va assegurar Cedacers, que va afegir que «es requereix una intervenció ràpida».

De moment, només s’actuarà a la façana i als balcons que són les estructures que suposen més risc pels veïns.