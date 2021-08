Una festa il·legal celebrada aquesta matinada en una casa de Llagostera ha acabat amb 39 persones denunciades.

La Policia Local de Llagostera ha rebut la trucada d'una veïna pels volts de dos quarts de quatre de la matinada que alertava de música a alt volum a la zona del Veïnat de Sant Llorenç. Una patrulla s'hi ha desplaçat i ha constatat que en una casa s'estava realitzant una festa amb diversos vehicles aparcats tant a l'interior com a l'exterior del recinte.

Amb el suport dels Mossos d'Esquadra, han establert dos punts de control per identificar les persones que estaven incomplint les mesures sanitàries i s'ha realitzat un control d'alcoholèmia i altres substàncies per evitar que s'incorporessin al trànsit si no estaven en condicions.

En total han interposat 39 denúncies contra la salut pública per incompliment de les restriccions per contenir la Covid-19.

Des de l'ajuntament de Llagostera es recorda que les multes per l'incompliment dels límits d'aforaments als espais tancats van des dels 3.001 euros fins a las 60.000 euros, mentre que la celebració d'actes que hagin estat expressament prohibits impliquen multes d'entre 60.001 i 600.000 euros.

Intent de robatori

Aquesta mateixa nit, la Policia Local ha detingut un veí de Llagostera de 21 anys per un delicte de robatori amb força després de forçar la porta de la Biblioteca i de l'Escola Lacustària. Els agents han localitzat al jove a dins del centre escolar i posteriorment l'han traslladat a les dependències dels Mossos d'Esquadra que s'encarregaran de passar-lo a disposició judicial.