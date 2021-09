Prop d’un mes i mig després de la seva posada en funcionament, el passat 10 d’agost, el Tanatori-Crematori Àltima Gironès ha acollit la visita del bisbe de Girona, Francesc Pardo i Artigas, en un acte per conèixer els diversos espais del nou equipament funerari. En el marc de la visita, el bisbe de Girona ha beneït el centre acompanyat dels responsables de la companyia a la província de Girona.

El primer equipament funerari d’Àltima a Girona capital es troba al carrer Can Pau Birol, 19-21, al polígon Mas Xirgu de la ciutat, i representa una nova alternativa de serveis funeraris oberta a tota la ciutadania. Integra tots els serveis en un únic edifici de dues plantes i 1.246 metres quadrats: disposa de tres sales de vetlla independents i completament equipades, un oratori multiconfessional amb capacitat per a 154 persones assegudes, un espai de cafeteria, oficines i despatxos per a l’atenció a les famílies, i servei d’incineració. L’aparcament exterior arbrat té capacitat per a 102 vehicles i incorpora 4 punts de recàrrega per a elèctrics.

El nou centre dona cobertura a tota la ciutat i els municipis propers, les 24 hores dels 365 dies de l’any, a qualsevol usuari que en pugui requerir el servei, disposi o no d’assegurança de defunció. Àltima amplia així la seva presència a la província de Girona, on compta amb tres tanatoris més ubicats a Ripoll, Figueres i Llançà.