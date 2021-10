L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha condemnat l'agressió homòfoba que aquesta matinada ha patit un jove a la Devesa i ha anunciat que l'Ajuntament exercirà l'acusació popular. L'alcaldessa ha dit que en cap cas la ciutat «tolerarà aquesta mena d'agressions» i ja ha anunciat que des del consistori s'actuarà «amb tota la contundència de què siguem capaços». Madrenas, que ha parlat amb la víctima per telèfon, diu que el jove està «bé i fort» i n'ha agraït la seva actitud «valenta i determinada» a l'hora de denunciar l'agressor, a qui la policia ja té identificat. En relació amb el «botellon» a la Devesa, l'alcaldessa ha fet una crida als joves perquè actuïn «amb civisme», perquè el parc ha quedat altra vegada «molt brut».

L'agressió homòfoba a la Devesa ha passat cap a dos quarts de tres de la matinada. Aleshores, al parc hi havia cap a 1.500 joves que estaven fent «botellon». L'agressió ha tingut lloc a la zona de la plaça de les Botxes, ja fora de la zona on hi havia la concentració. La víctima, un jove estudiant, marxava cap a casa quan un grup d'entre quatre o cinc nois l'han envoltat. Ha estat un d'ells qui l'ha agredit, donant-li cops de puny i puntades de peu. El jove ha hagut de ser atès a l'hospital Josep Trueta, tot i que no ha necessitat ingressar. Aquest matí, ha presentat denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. La policia busca l'agressor, a qui ja tenen identificat. De fet, aquesta matinada ja han intentat detenir-lo in situ, però el jove s'ha amagat entre el grup que estava fent «botellon» al parc.

L'alcaldessa de Girona, que aquest matí ha parlat amb la víctima, ha dit que el jove està«"bé i fort» després d'haver viscut «una situació molt difícil». Madrenas ha agraït la «valentia i determinació» del noi i ja li ha fet saber que, de cap manera, la ciutat tolerarà aquesta mena d'agressions. «Girona està al seu costat al 100% i actuarem amb tota la contundència de què siguem capaços; per això, he decidit que l'Ajuntament exercirà d'acusació popular», ha dit Madrenas. L'alcaldessa ha subratllat que Girona és una ciutat «oberta, igualitària i que respecta els drets de tothom» i ha dit que confia que la policia pugui detenir aviat l'agressor. Aquest migdia, l'Observatori contra l'homofòbia també ha condemnat l'agressió homòfoba a través de twitter. «Ja portem deu incidències a comarques gironines durant el 2021, un 40% més que en tot l'any passat», ha piulat l'observatori. «Registrem incidència, activem protocols i restem a disposició de la víctima», ha afegit.

Crida al civisme

Pel que fa al «botellon» d'aquesta matinada a la Devesa, l'alcaldessa ha dit que el nombre de joves que hi han pres part «s'ha reduït substancialment» en relació amb la setmana passada. Aleshores van ser-ne 3.000, i aquesta matinada la xifra, segons ha precisat Madrenas, voltava els 1.500. «Em veig obligada a fer una crida al civisme, perquè tot ha quedat molt brut, i el jovent ha de tenir clar que aquestes actituds s'han d'emprendre sense perjudicar la ciutadania en el seu conjunt», ha afirmat l'alcaldessa. Madrenas, de fet, ha recordat que ja hi ha col·lectius de joves de la ciutat que també demanen el mateix. «Em sumo a aquesta crida que fan tant entitats com agrupacions perquè s'actuï amb civisme», ha dit.

Per últim, l'alcaldessa també s'ha referit a les Fires de Sant Narcís, que se celebraran a finals de mes. Madrenas ha dit que l'Ajuntament ha previst «tots els escenaris», en referència a les restriccions per la pandèmia, i que allò que no es farà, per tant, és «improvisar». «Però ara per ara seria irresponsable per part meva aventurar res», ha dit. L'alcaldessa, però, sí que ha volgut deixar clar que volen que hi hagi barraques. «Són importants per a les entitats de la ciutat i les volem preservar; sabem que és un any difícil, però trobarem la fórmula més adequada i estem preparats per a tots els estadis que dicti el Procicat», ha conclòs.