Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió homòfoba en un botellon a la Devesa de Girona.

L'afectat ja ha presentat la denúncia aquest matí a la comissaria dels Mossos de Girona. Tal com ell mateix acaba d'informar a través de les xarxes socials:

En sóc la víctima. A partir d’ara tot queda en mans de la justícia.

Denúncia feta, i @mossos investiguen els fets.

Gràcies per tot. https://t.co/8AWqu7JrAT — Bernat Bernabeu (@bernat_bernabeu) 1 de octubre de 2021

El noi, que seria estudiant de la UdG, segons l'ACN, durant la nit ha estat atès a l'hospital Josep Trueta i presentava lesions lleus al cap.

L'agressió, com ha avançat mitjà digital El Caso i ha confirmat aquest diari, s'ha produït quan se celebrava el botellon pels volts de quarts de tres de la matinada.

Un grup de quatre homes han envoltat al jove -que també anava amb un petit grup de més persones- a la zona de la plaça de les Botxes i l'han increpat presumptament per ser homosexual preguntant-li si era "maricón". Un d'ells, però l'ha colpejat i li ha clavat puntades de peu i de puny, sobretot al cap.

Un usuari de Twitter ha immortalitzat el botellon d'aquesta passada nit a la Devesa:

Milers de persones a la Devesa de Girona!! pic.twitter.com/beQ3HZKqmJ — GΞЯI (@Geri_J7) 1 de octubre de 2021

Diversos testimonis han alertat els Mossos i una patrulla que era per la zona ha atès la víctima.

Un miler de persones

A més, testimonis i policia han vist fugir al presumpte autor de l'agressió i la resta del grup que s'han camuflat entre el miler de persones que hi havia -xifra que inicialment era de 500 persones i que s'ha incrementat fins a mil, cap a les dues de la matinada, segons els Mossos-. Els han intentat localitzar -la policia ja els té identificats- per la zona durant la matinada, però de moment no els ha trobat.

La policia ja ha rebut la denúncia per acabar d'aclarir el què ha succeït i en cas de confirmar-se que és un cas d'homofòbia, estaríem davant d'un delicte d'odi.

"Botellons" a la Devesa

Es tracta del segon macrobotellon que viu la Devesa, però segons fonts policials, també se n'han produït les nits de divendres i dissabte passat, però sense incidents.

El d'aquesta matinada ha concentrat un miler de persones que estaven de festa, bevien i tenien la música alta i com passa darrerament, els joves no porten mascareta ni respecten cap tipus de distància malgrat la situació de la pandèmia del coronavirus.

En el primer botellon detectat dijous passat s'hi van concentrar més de 3.000 persones.

La celebració del botellon de dijous passat va generar reaccions tant de l'equip de govern com dels grups municipals a l'oposició. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas va assegurar que no va tenir «actituds incíviques ni delinqüencials».