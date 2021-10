Veïns del carrer de la Séquia, a la plaça U d’Octubre de Girona, es queixen que els contenidors solen estar plens a vessar de deixalles, amb brossa que sobresurt o que queda fora del contenidor. A més, lamenten que es tracta d’un model de contenidors que és antic.

Justament, aquest punt es troba en un dels límits de l’àrea on ja es fan servir contenidors intel·ligents. Des que es va ampliar aquesta zona a l’Eixample i Mercadal, on s’ha implementat el nou model de recollida selectiva de residus que obliga a llençar certes fraccions en dies determinats. En alguns punts de contenidors limítrofs s’acumulen deixalles, perquè allà les fraccions de residus no estan limitades.