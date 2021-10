L'Ajuntament de Girona prorroga un any més el programa europeu 'School Chance' centrat en la mobilitat escolar per poder analitzar alguns dels canvis d'hàbits que ha implicat la pandèmia. La iniciativa es va posar en marxa el 2017 i ara s'allargarà fins al setembre de 2022 per poder debatre i tractar com la pandèmia ha implicat alguns canvis de models com ara la davallada de l'ús del transport públic. Això ha implicat per una banda un increment notable de persones que van a peu o en bicicleta de casa a l'escola, però també un increment de l'ús del vehicle privat. L'Ajuntament de Girona debat i comparteix solucions sostenibles amb quatre regions més d'Europa.

El projecte europeu 'School Chance' durarà fins al setembre de 2022, un any més del previst. Així ho ha decidit l'Ajuntament de Girona, que lidera aquest programa. L'objectiu és poder debatre i analitzar els canvis de mobilitat que ha deixat la pandèmia. El 2017 arrencava el projecte amb la intenció que cinc regions europees poguessin treballar en accions per aconseguir que les famílies anessin a les escoles de forma sostenible a través de diferents mitjans. L'Àrea de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona lidera aquest projecte on també hi ha el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Reggio Emilia (Itàlia), Utrecht (Països Baixos) i Gadnsk (Polònia) i l'agència metropolitana de Brasov (Romania).

Al llarg d'aquest any de pròrroga es preveu que les diferents regions puguin debatre diversos dels canvis que han detectat en la mobilitat escolar. Per una banda, hi ha un increment substancial i accelerat de famílies que van a peu o en bicicleta fins a l'escola des de l'inici de la pandèmia. Per contra, també hi ha més gent que utilitza el vehicle privat per desplaçar-s'hi, mentre que el nombre de famílies que utilitza el transport públic ha baixat. Per altra banda, també es debatrà com s'ha transformat la configuració de l'espai públic en l'entorn escolar. Com es poden aplicar mesures concretes per incrementar la distància física i la seguretat entre les persones durant l'entrada i la sortida dels infants als centres escolars. Es tracta d'algunes mesures d'urbanisme tàctic que s'han implementat en la majoria de casos per guanyar terreny en els accessos de les escoles.

A més, es preveu fer un viatge d'estudi durant el segon semestre si la situació sanitària ho permet. Aquesta sortida permetrà conèixer les solucions que han trobat les diferents regions a la falta d'espai i les aglomeracions que es produeixen durant l'entrada i sortida dels infants. El pressupost d'aquesta ampliació de l'School Chance és de 246.294,50 euros, i està cofinançat en un 85% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa Interreg Europe, i en un 15% per part dels sis socis participants. En el cas de l'Ajuntament de Girona, l'aportació és de 96.574,50 euros, que cobreixen les despeses de personal tècnic i de coordinació del projecte en àmbit europeu, la contractació d'un servei d'auditoria, la contractació d'un servei especialitzat en la creació de material audiovisual per transferir les bones pràctiques en mobilitat escolar sostenible i, per últim, els costos relacionats amb el viatge de treball.