La 10a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or se celebrarà a Girona del 17 al 22 de febrer de 2022. Programarà fins a 16 representacions amb un total de 38.624 localitats disponibles. La Gran Carpa del Camp de Mart de la Devesa, amb un aforament per a 2.414 espectadors per funció, acollirà gairebé cent artistes arribats d'una dotzena de països per a presentar 24 atraccions mai vistes a Europa. L’aniversari comptarà amb la participació de les principals companyies de circ d'arreu del món.

De moment, les atraccions presentades tenen accent rus però el festival està a l'espera que els països de l'Amèrica Llatina i de l'Àsia permetin als seus conciutadans sortir a l'estranger. A quatre mesos del Festival, ja s'han anunciat la meitat de les atraccions de la propera edició: es tracta de les noves atraccions del Gran Circ Bolshoi de Moscou, de la Companyia estatal de Circ de Rússia “Rosgoscyrk”, de la companyia Royal Circus de Gia Eradze, del Circ Nikulin de Moscou, del Circ de la República d’Udmurtia i del Circ Estatal d’Uzbekistan. Entre les disciplines mai vistes a Girona hi ha la xarxa aèria i les anelles aèries. També hi ha llit elàstic amb icaris, funambulisme, volteig acrobàtis, jocs icaris, cintes aèries, malabars, doble portor coreà, mà a mà i contorsionisme extrem. En paral·lel al Festival, es viurà la tercera edició del Circus World Market, al Palau de Fires de Girona, al que estarà unida la Gran Carpa novament sense columnes interiors.

Per al desè aniversari s’ha comptat amb dos anys per la selecció de les atraccions participants: més temps que mai fins ara en la prospecció mundial a la recerca de l’excel·lència artística. Des que va finalitzar l’edició 2020, i després que aquest 2021 s'hagi fet una edició especial enmig de la pandèmia, la direcció artística del Festival ha emprès la tasca de seleccionar 24 atraccions de primer nivell mai vistes dins la pista d’un circ a Europa occidental per tal de vestir els programes de les dues semifinals de la propera edició.

En aquesta ocasió no s’ha pogut assistir a d’altres festivals internacionals, cancel·lats per la pandèmia, i diàriament s’han visualitzat desenes de candidats via vídeo proporcionats tant per companyies estatals, com mànagers o artistes directament, segons ha explicat el director de la Circus Arts Foundation, Genís Matabosch. Per a una cita tan especial com la que viurà el Festival pel febrer de 2022 els darrers mesos s'han comunicat amb les direccions de les principals companyies estatals de circ al món que ja han confirmat que reservaran per a Girona les estrenes de les seves noves produccions.

Enguany la prevenda a antics espectadors va arrencar fa només 6 dies: el passat dimecres 13 d’octubre. D’altra banda, a finals de maig es posaren a la venda les 9.656 localitats de les 4 funcions específiques per a públic escolar i es va començar la comercialització a agències de viatges. Aquestes actuacions, més les entrades per a patrocinadors confirmats, fan que avui, data de presentació de la 10a edició, ja hi hagi un total de 9.102 entrades venudes.

El preu de les entrades es mou en la forquilla d’entre els 10 i els 95 euros. Però des d’avui, 19 d’octubre, i fins el proper diumenge 24, ambdós inclosos, totes les entrades tindran aplicat un descompte directe de 5 euros en el marc de la promoció llampec de llançament de la nova edició. Aquesta oferta, vàlida per a totes les categories de seient i representacions, és vàlida únicament a través del web del festival. El dilluns 21 de febrer serà el Dia de l’Espectador del Festival amb totes les categories de butaca al preu únic de 18 euros (excepte llotja vip central, llotja frontal i butaca bronze). Serà la tercera primera vegada que el Festival proposa aquesta jornada i l’única ocasió en què es podran veure el mateix dia les dues semifinals d’Elefant d’Or: els espectacles Vermell i Blau.

Per a l’edició 2022 la Gran Carpa del Festival estarà connectada de nou al Palau de Fires per on entraran tots els espectadors i on es desenvoluparà la tercera edició del Circus World Market, l'única fira sectorial d’empreses del sector circense que se celebra al món que va deixar molt bones impressions en les edicions anteriors i que suma esforços per a ampliar quantitat d’expositors participants. Al nou ‘Circus World Market’, a partir d’avui, estan cridats a participar com a expositors la gran diversitat d’empreses d’arreu del món que tenen als directors, artistes i aficionats al circ entre els seus principals clients.

En el seu desè aniversari el Festival, major esdeveniment circense de l’Estat, es manté entre els cinc millors del món i, mercès a l’annexió de Circus World Market, es consolida com a major esdeveniment circense d’Europa. Aquesta escalada entre els festivals ha estat possible "gràcies a la notorietat internacional aconseguida, al nombre d’espectadors que anualment visiten el certamen (33.864 en la novena edició), a la qualitat de les seves atraccions, a la quantitat d’activitats paral·leles, a la capacitat d’atracció de programadors, al retorn econòmic generat, a les contractacions aconseguides pels artistes, al cost total de l’esdeveniment", entre altres, segons Matabosch.

El Festival del Circ Elefant d’Or és l’únic d'aquí que segueix els paràmetres i mecànica establerts l’any 1974 pel Príncep Rainier III de Monte Carlo en el moment de crear el seu propi Festival: el pioner en el que es basen els altres 15 festivals internacionals del món, escampats en 7 països (França, Itàlia, Rússia, Xina, Mònaco, Hongria i Catalunya).

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat que el festival obre la temporada de circ a Europa i situa la ciutat com la "capital cultural" que sempre han reivindicat ser.

El vicepresident de la Diputació de Girona i diputat de cultura, Albert Piñeira, ha explicat que estan "més contents que mai" de poder presentar el primer festival que podrà estar al cent per cent d'ocupació.

Oncolliga i sanitaris

Durant els dies de les Fira de Mostres de Girona, del 28 d’octubre al 1 de novembre, el personal sanitari que s’acrediti com a tal podrà anar a recollir la seva invitació totalment de franc per a l’estrena del Festival: la gala inaugural del 10è aniversari programada pel dijous 17 de febrer.

D’una banda els infants menors de dos anys paguen una entrada simbòlica d’euro i d’altra banda els espectadors estan convidats a donar un euro per entrada en adquirir les seves entrades. La suma de les dues quantitats es destina anualment a una entitat social que centra la seva activitat a Girona. Enguany la beneficiària d’aquesta acció serà Oncolliga Girona que mena una tasca exemplar en l’acompanyament de malalts de càncer.