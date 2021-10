Els Marrecs de Salt han tornat a les places, i ho han fet a casa. La colla ha encapçalat avui una diada de Sant Narcís emotiva, amb castells més baixos dels que s'havien fet altres anys a la plaça del Vi però molt potents en tractar-se de la primera actuació de l'any. "Poques vegades ens hem estrenat amb una actuació així", celebra la Cap de Colla dels Marrecs de Salt, Neus Corominas. "En podem estar orgullosos", afegeix. La colla local ha descarregat un 3 de 7, un 4 de 7 i un 5 de 7. Com cada any, els han acompanyat per Sant Narcís els Minyons de Terrassa, que han descarregat un 4 de 8, un 2 de 7 i un 4 de 8, i els Capgrossos de Mataró, que també han aconseguit descarregar un 5 de 7, un 2 de 7 i un 7 de 7. Les tres colles han tancat l'actuació amb una ronda conjunta de pilars on els Marrecs han fet un pilar de 5, els Minyons dos pilars de 5, i els Cagrossos un vano de 5. Però el més important d'enguany no eren només els castells, sinó les retrobades. "Ha sigut molt emocionant, que la primera actuació sigui a casa. Hem pogut fer tot el nostre ritual. Hi havien nervis però la gent està molt contenta", explica Corominas.

"Avui erem molts Minyons a plaça, érem gent que feia molts mesos quen no venia. Amb els Marrecs i els Capgrossos feia dos anys que no ens vèiem i jo ho trobava molt a faltar", diu Jaume Maeso, president dels Minyons de Terrassa. "Els castells també són el dinar i la germanor, i aquestes colles ens portem fantàsticament", afegeix.