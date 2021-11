L’activitat de les Fires de Sant Narcís va complicar el trànsit de vehicles al centre de Girona al llarg de la jornada d’ahir. Especialment, a l’entorn de plaça Catalunya, que va quedar tancada als vehicles des de les 6 del matí fins a les 11 de la nit, per la Fira-mercat del Dibuix i la Pintura de Tots Sants. Això va afectar els veïns o persones treballadores que tenen aparcament a la zona, i que ho van tenir difícil per trobar la drecera per accedir-hi.

Un altre punt tallat tot el dia va ser el carrer de Jaume Pons i Martí, impedint el pas fins a la plaça de Sant Fèlix. I tampoc es va poder accedir a la plaça de la Catedral de sis de la tarda a vuit del vespre, arran de l’actuació castellera dels Marrecs de Salt a les escales.

Aquesta setmana les restriccions a la mobilitat als carrers de la ciutat ja no tornarà a quedar afectada pel programa de Fires fins el divendres a la nit, quan no es podrà accedir a la plaça de Sant Domènech (21-24h) per la Drakofarra. L’endemà, el dissabte 6 de novembre, tampoc s’hi podrà circular per l’espectacle de foc infantil dels Trons de l’Onyar. Aquell dia, de 16 a 21 h també es tancarà la plaça del Vi per la ballada de sardanes i l’estirada de corda de la Festa Major dels 4 Rius. Per últim, diumenge dia 7 hi haurà afectacions al carrer Migdia i punts de l’Eixample (cercavila de Gegants), i als ponts de Fontajau i de la Barca (focs artificials).