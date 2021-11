Apugen els impostos a Girona i cau la privatització de la neteja proposada per Junts i ERC. 7,8% l’IBI i un 10% més per a l’Impost sobre Activitats Econòmiques. Per fer-ho possible, el govern independentista pacta amb un únic regidor que no n’és. Tot i això necessita el vot de qualitat de l’alcaldessa, té una exigua representativitat i hi ha els mateixos regidors que hi estan en contra que a favor.

Mesos i mesos amb declaracions sobre les dificultats causades per la crisi del Covid i, després, apugen els impostos de la gent i el teixit econòmic que són els que ho estan passant malament. A més, ningú no sap quin nou servei ho justifica, perquè en realitat és per tapar forats de la mala gestió dels últims anys. Els pressupostos no han estat pensats per superar la crisi ni tenen fites de progrés ni un rumb clar. El mandat s’allargassa i el govern destil·la un cansament de final d’etapa massa perllongat que pateix la ciutat.

Girona ha perdut qualitat de l’espai públic, però hi ha 50.000€ menys en enfortiment comunitari i han desaparegut el Pla Integral de Girona Est i el de Sant Narcís. A les hortes de Santa Eugènia no hi va ni un sola inversió. La Sopa, que tants problemes ha causat al cor de Girona per falta de recursos, pateix una retallada del 10% del pressupost. 22.000€ menys en pobresa infantil mentre que creix cada any més. 2 anys sense pressupost després de la crisi de la Covid i, quan arriba, com a novetat només hi ha que a Girona es pagarà més.

A inversions, cap projecte transformador. Han retallat 100.000€ del pla de reparació de voreres, 30.000€ per adaptar els semàfors als invidents, 50.000€ per tenir jocs infantils i 30.000€ a la Girocleta. És indignant que promoció econòmica, comerç i ocupació no tinguin cap partida de suport extra després de totes les dificultats patides. En Medi Ambient, han reduït a la meitat els recursos de l’Oficina d’Eficiència Energètica i han eliminat el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia (PACES).

Els errors de gestió expliquen la pujada d’impostos i la retallada de serveis. Una gestió més eficaç del contracte de neteja o dels gairebé 30M€ que tenen com romanents haurien evitat una nova pujada d’impostos. No s’haurien d’haver gastat 2M€ en el projecte Bloom, que ha fracassat, ni tampoc no s’ha tingut prou cura en el rendiment de concessions on es preveu que hi hagi una pèrdua de 100.000€. Els 4M€ de Casa Pastors ningú no coneix quina utilitat ha tingut. Els 100.000€ de la redacció del Pla Especial de la Devesa han estat malgastats, perquè el document descansa en un calaix abandonat.

Plou sobre mullat: Girona ha omplert titulars per l’elevat cost de vida, però no per la qualitat de vida que ningú no pot negar que ha anat empitjorant cada vegada més els últims anys. Som la tercera capital d’Espanya amb l’IBI més car i la segona més cara en taxa d’escombraries. El govern de Junts i ERC ha anunciat una nova pujada d’impostos i ningú no coneix quines aportacions comportarà el nou pressupost.