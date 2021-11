La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha anunciat que el Govern impulsarà un pacte català per la Justícia. Ciuró ha assenyalat que l'objectiu és fer-la «més eficient, àgil, humana i propera» al ciutadà i ha reconegut que la partida pressupostària que s'hi dedica tant des de la Generalitat com des de l'Estat «dista molt del que hauria de ser». Per això, ha demanat a tots els agents implicats a «col·laborar» en el pacte. La consellera ho ha anunciat al cinquè Congrés de l'Advocacia Catalana que s'ha fet a Girona. Ciuró ha aprofitat per instar els advocats al fet que entrin «més escrits i demandes» en català als jutjats, per tal que els magistrats se sentin interpel·lats a resoldre en català i incrementar-ne el nombre de sentències.

Aquest dijous ha començat a Girona el cinquè Congrés de l'Advocacia Catalana. L'acte de presentació l'ha tancat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que ha aprofitat per anunciar un pacte català per la Justícia. Ciuró ha assenyalat la voluntat del seu departament per «apropar un servei fonamental» com aquest al ciutadà i ha carregat contra la partida pressupostària que s'hi destina i que considera que «dista molt» del que seria desitjable. La consellera ha lloat la feina que fan els advocats perquè «acompanyen les persones en el complex món jurídic» i ha destacat especialment la «tasca tan important» dels lletrats d'ofici. Un col·lectiu que rebrà un increment del 2% de la retribució a partir de l'any vinent, si bé Ciuró s'ha compromès a seguir millorant en els anys vinents. «Cal reconèixer l'esforç que fan al servei d'aquells que més ho necessiten», ha remarcat.

Més escrits i demandes en català

Aprofitant la presència de molts advocats, Ciuró també ha volgut demanar que «surtin de la zona de confort» i presentin més escrits i demandes en català. D'aquesta manera, concreta la consellera, «s'interpel·la els jutges» i pot ser una manera d'aconseguir millorar el percentatge «escandalós» de sentències en català. En aquest sentit, la titular del Departament ha recordat que està en un 7,4%, una xifra «alarmant» segons la presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana, Maria Eugènia Gay, que ha demanat que no es quedi ningú «impassible» davant d'aquest fet. «Des de la Comissió de llengües del consell hi treballarem», ha reblat Gay. La consellera també ha apostat per una Justícia de quilòmetre zero «que tingui el dret civil català com a referència». En aquest sentit, ha reclamat que es pugui prestar amb jutges, fiscals o lletrats arrelats a Catalunya i que s'eviti la mobilitat actual. Per això, diu que s'aprovaran unes beques per tal que es pugui opositar a Catalunya i el professional «es quedi a Catalunya».

La primera conferència

La conferència inaugural ha estat moderada per la vicepresidenta del Consell, Encarna Orduna, i per Mireia Labarías, membre de la junta de l'ICATER. Sota el títol "Els canvis socials actuals i el seu impacte en l'ordenament jurídic" ha servit per debatre els reptes que ha d'afrontar l'advocacia del segle XXI i ha donat el tret de sortida al congrés. La trobada pretén abordar al llarg de dos dies els principals reptes que la justícia i l'advocacia en particular, haurà d'afrontar en els pròxims anys. Es buscaran les claus per donar resposta als canvis socials i tecnològics i les reformes legislatives que caldrà emprendre per adaptar-se a la nova realitat.

Per això, les principals ponències del congrés se centraran en qüestions com ara el dret a l'habitatge i la problemàtica dels desnonaments. També es parlarà de l'ús de les noves tecnologies com a element transformador, la garantia del dret a la defensa, les modificacions del procés penal, les polítiques de drets humans i totes aquelles temàtiques relacionades amb la nova realitat social. Ciuró ha inaugurat el cinquè Congrés de l'Advocacia Catalana, organitzat pel Consell de l'Advocacia Catalana acompanyada de la presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana i degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Maria Eugènia Gay, a més del president de la Comissió de Drets Humans i degà del Col·legi de l'Advocacia de Girona (ICAG), Carles McCragh, la presidenta de la Federació dels Col·legis d'Advocats d'Europa (FBE), Dominique Attias, i el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí.