L'Audiència de Girona ha condemnat a 6 anys i 9 mesos de presó Morad Hadia, l'acusat d'assaltar i matar una anciana de 91 anys a Sant Jordi Desvalls (Gironès). La sentència recull el veredicte del jurat popular que el va declarar culpable d'homicidi per imprudència greu i robatori amb violència en casa habitada. A l'hora d'imposar les penes, li aprecien una agreujant d'abús de superioritat i les atenuants de reparació del dany i drogoaddicció. La sentència li aplica «la major de les penes possibles» tenint en compte els delictes i les atenuants perquè sosté que va actuar amb una «crueltat innecessària» quan, durant l'assalt del 25 de novembre del 2019, va propinar «entre vuit i deu cops» a la dona. El tribunal descarta l'expulsió del país.

La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat-president del tribunal Ildefons Carol, recull el veredicte del jurat popular que va declarar Morad Hadia culpable d'un delicte d'homicidi per imprudència greu i d'un delicte de robatori amb violència en casa habitada. El tribunal conclou que entre les dues i dos quarts de quatre de la tarda del 25 de novembre del 2019, el processat, sol o acompanyat d'un altre lladre que no ha pogut ser identificat, va entrar a robar a casa de l'anciana de 91 anys. Va accedir a l'habitatge a través d'una finestra del menjador, situada darrere del sofà on en aquell moment hi havia asseguda la víctima. Els assaltants van propinar «diversos cops amb violència» a l'anciana, sobretot a la zona de la cara, amb l'objectiu que els hi digués on guardava els diners i els objectes de valor. Després, van registrar el domicili i es van endur 800 euros i joies valorades en 645 euros. Els lladres van fugir deixant la víctima estesa a terra. La dona va poder avisar activant el medalló de teleassistència.

La sentència exposa que, a conseqüència de l'atac, la víctima va patir una hemorràgia cerebral derivada del traumatisme cranioencefàlic i va morir gairebé un mes després de l'assalt. Tot i això, i segons va declarar provat el jurat, «no ha quedat acreditat que l'acusat tingués intenció de causar la mort de la víctima»: «Tenint en compte l'edat avançada i l'estat físic debilitat de l'anciana, l'acusat es va representar la possibilitat llunyana del resultat de mort, tot i que el va descartar per improbable». La sentència recull que l'acusat va cometre el robatori amb l'objectiu d'aconseguir diners per a drogues i que tenia les capacitats volitives «parcialment limitades» a conseqüència d'un trastorn de personalitat paranoide diagnosticat. També com a atenuant, exposa que va consignar 500 euros per afrontar la possible indemnització.

«Crueltat innecessària»

Després de la lectura del veredicte del jurat popular, el fiscal Enrique Barata i l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Jordi Colomer, van sol·licitar que li imposessin 8 anys i 11 mesos de presó. L'advocat de la defensa, David Carrasco, va demanar la pena mínima. L'Audiència de Girona l'ha condemnat a 6 anys i 9 mesos de presó. A l'hora d'imposar la pena, la sentència resol aplicar-li «la major de les penes possibles» tenint en comptes els delictes i les circumstàncies atenuants perquè considera que va actuar amb una «crueltat innecessària»: «Per poder-li treure informació, van propinar a la víctima entre vuit i deu cops, a més possiblement arrossegant-la amb alguna cosa subjecta al coll».

El tribunal li aplica les penes per separat i descarta el concurs de delictes: «No es pot sostenir que tinguessin cap necessitat d'agredir la víctima per obtenir el botí que perseguia perquè, juntament amb la seva enorme superioritat física, es trobaven en un habitatge aïllat, on difícilment podien ser vistos. La violència que van fer servir contra l'anciana, colpejant-la en zones tan delicades com el cap i el coll, era del tot innecessària per fer que expliqués on tenia els diners, n'haguessin tingut prou amb, per exemple, retorçar-li un dit». La fiscalia i l'acusació particular havien sol·licitat l'expulsió del país. L'Audiència ho descarta perquè no compleix els requisits: «El delicte contra la vida que ha comès no té prevista una pena superior als cinc anys i el condemnat fa més de deu anys que resideix al país». A banda de la pena de presó, el tribunal li imposa 5 anys de llibertat vigilada i fixa la indemnització en 61.145 euros. La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs al TSJC.