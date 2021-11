La desena de rellotges- termòmetre municipals que hi havia a la via pública de Girona s’han retirat i ja no se’n posaran de nous. L’Ajuntament considera que han quedat obsolets i que la informació que difonien ja es pot obtenir per altres vies.

Les darreres setmanes, els aparells s’han anat traient un a un de les voreres, places i rotondes on estaven col·locats per sorpresa de molts vianants i conductors. Informaven de l’hora i de la temperatura que hi havia en aquell moment, tot i que, en ocasions els graus no coincidien amb els reals perquè estaven a ple sol durant moltes hores.

La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, ha explicat que els aparells «han quedat obsolets» i ha detallat que «ni tant sols es poden reparar perquè ja no existeixen recanvis» de les, peces que es puguin anar fent malbé o trencant pel pas del temps, per una bretolada o per un accident.

La regidora de Mobilitat, a més a més, ha indicat que els rellotges- termòmetre no se substituiran perquè han «de ser molt curosos amb les despeses» de l’Ajuntament i que la informació que donen «ja es poden obtenir amb altres aparells», com ara telèfons mòbils.

La representant municipal explica també que els ingressos que s’aconseguien amb la contractació de publicitat a la part alta de la pantalla on s’hi podia llegir l’hora i la temperatura «no compensava» cap inversió de manteniment, reparació o substitució.