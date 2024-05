L’espai de La Copa tindrà 19 barraques per Fires de Girona, igual que el 2023

L’espai de La Copa tindrà un total de dinou barraques per les Fires de Girona d’aquest any, les mateixes que les que ja hi va haver el 2023. L’Ajuntament de Girona va obrir la setmana passada el període de sol·licituds perquè les diferents entitats puguin sol·licitar tenir una barraca. Poden presentar la instància fins al pròxim dilluns.

D’aquestes dinou barraques, com cada any, se’n reserven quatre per les diferents associacions de la Universitat de Girona. Les quinze restants seran per entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d’actuació local amb personalitat jurídica, sense afany de lucre de la ciutat. Com cada any, es farà un sorteig, prioritzant aquelles que no van entrar l’any anterior i van presentar sol·licitud.

L’any passat van ser 23 entitats les que es van disputar les quinze parades disponibles (sense tenir en compte les de la UdG). Així, vuit van quedar fora, tot i que finalment quatre que els havia tocat tenir barraca en un principi van renunciar i en van entrar quatre de les suplents. De fet, les altres quatre que estaven com a reserves no van estar interessades a ocupar les places vacants.

L’any passat, com a novetat, les entitats van estar obligades a fer una formació en línia per a la prevenció de violències i del consum d’alcohol. Aquest any es tornarà a fer i les entitats hauran de designar dos responsables per assistir a aquesta formació.

Els horaris

Les Fires de Girona 2024 donaran el tret de sortida el divendres 25 d’octubre i s’allargaran fins al diumenge 3 de novembre. En aquest sentit, les barraques estaran obertes cada nit, menys la del dimecres 30 d’octubre. Ho faran fins a les cinc de la matinada el 25,26, 28 i 31 d’octubre, i 1 i de 2 novembre, mentre que el 27 d’octubre estaran obertes fins a les tres. El 29 d’octubre i el 3 de novembre ho faran fins a mitjanit, mentre que també podran estar obertes en horari de migdia durant els concerts vermut i de la Copeta.

