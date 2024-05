Girona aconsegueix una subvenció de 120.000 euros de la Diputació per a la de tres immobles de lloguer social

L’Ajuntament de Girona ha rebut una subvenció de 120.000 euros de la Diputació de Girona per a la compra d’habitatges per aquest 2024. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, aquests diners es destinaran a adquirir tres immobles per a lloguer social. A més, també s’ha obtingut una subvenció de 43.600 euros del mateix ens per rehabilitar tres habitatges municipals destinats a polítiques socials.

"Som conscients del gran repte que suposa l'habitatge per al conjunt de la ciutadania. Per això aconseguir tots els recursos disponibles per augmentar el parc d'habitatge públic és un objectiu primordial del nostre govern", ha afirmat la regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Amy Sabaly Balde.

La subvenció per a l’adquisició d’habitatges permetrà finançar una part de la compra de tres pisos. L’adquisició té un cost total de 327.000 euros, i 120.000 seran subvencionats per la Diputació de Girona. Dos d’aquests immobles ja s’han comprat i, en el cas del tercer, actualment s’estan fent els tràmits per comprar-lo. Els procediments ja s’havien iniciat perquè estava previst obtenir aquests pisos amb pressupost municipal i, gràcies a aquesta subvenció de la Diputació, es podran destinar els recursos municipals a adquirir altres immobles per incrementar el parc d’habitatges.

En total, l’Ajuntament està gestionant actualment la compra de 17 habitatges, que se sumaran als 35 ja adquirits entre el 2021 i el 2023. Aquestes compres són fruit de l’acord d’inversió extraordinària de 4 milions d’euros per incrementar el parc d’habitatge al qual va arribar l’equip de govern del 2021 format per Junts i Esquerra amb Guanyem Girona.

La incorporació d’aquests 17 habitatges permetran augmentar el parc públic d’habitatge municipal de Girona fins a 220 habitatges, ja que actualment n’hi ha 203. Això suposarà un increment del 30,95% respecte al 2021 quan n’hi havia 168.

Paral·lelament, el consistori ha rebut per aquest 2024 una subvenció també de la Diputació de Girona per a rehabilitar habitatges. Aquests diners es destinaran a adequar tres immobles municipals. Aquestes obres tenen un cost total de 96.765,12 euros, dels quals 43.660,25 euros seran subvencionats.