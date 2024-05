El Mercat del Lleó de Girona tindrà un nou sistema de bombeig d’aigües

L’Ajuntament de Girona ha tret a licitació les obres de substitució del sistema de bombeig d’aigües residuals del Mercat del Lleó per un import de 10.170,16 euros. Tot això perquè, segons es detalla en les prescripcions tècniques del contracte, el sistema de bombeig d’aigües residuals actual procedents de les parades del Mercat «planteja diversos reptes crítics que necessiten ser abordats amb urgència».

En concret, s’han trobat tres mancances. En primer lloc, que la bomba d’extracció que hi ha actualment no és prou robusta per gestionar l’aigua residual que arriba al desguàs del Mercat. Per altra banda, la bomba actual porta una boia incorporada que resulta insuficient per gestionar eficaçment les fluctuacions del nivell de l’aigua, el que contribueix a un funcionament insuficient i a una major probabilitat de fallida del sistema. A conseqüència d’això hi ha risc de sobreeiximent de l’aigua residual de la fosca, cosa que suposa un perill per a la salut pública. L’empresa adjudicatària haurà de fer els treballs en un termini de tres setmanes des que es formalitzi el contracte.

De fet, una primera licitació del 19 d’abril ja s’havia adjudicat a Inmitenc Electricitat SL, però s’ha hagut de desistir «en considerar que la qualificació del contracte com a mixt de subministrament i serveis no resta suficientment justificada i que les prestacions objecte del contracte es configuren com a pròpies d’un contracte d’obra». Aquesta anterior licitació tenia un preu inferior que l’actual, de 9.247,78 euros.

Millores al Mercat

Fa més de vuitanta anys que el Mercat del Lleó és el punt on veïns de Girona, així com visitants, van a fer les seves compres. Està format per 59 parades interiors amb una oferta comercial de producte fresc variat, com carns, peix i marisc o fruita i verdura. Tanmateix, amb el pas dels anys l’espai ha anat presentat diferents mancances. Per això, l’Ajuntament de Girona, farà altres millores pròximament. Abans de l’estiu, millorarà la climatització (42.835,67 euros) i fa unes setmanes també va treure una licitació per arreglar 23 punts del paviment que estan malmesos (4.505,60 euros).

