La bona acceptació del nou format de les targetes d’autobús per als majors de 70 anys de Salt ha provocat un «embús temporal» a l’ATM a l’hora d’expedir les noves targetes. El nou format permet fer vint viatges i a totes les línies de Girona a aquells que ja la tenen. Segons l’Ajuntament, des d’ATM ja s’ha reforçat el servei d’expedició i es preveu que abans de finals d’any es lliuraran totes les pendents. Fins ara, les targetes eren de deu viatges gratuïts al mes i segons el consistori continuen essent vàlides.

L’embús ha provocat que hi hagi usuaris que han acabat la seva targeta de deu viatges aquest mes i encara no tenen la nova que els hi permetria deu viatges més. Segons, IpS-CUP, hi ha 500 persones esperant.