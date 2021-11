Els examinadors de trànsit de la DGT (Direcció General de Trànsit) a Girona han protestat aquest dimecres per una agressió a un membre del seu col·lectiu a Vilafranca del Penedès. I és que un alumne suspès va trencar al nas a l’examinador quan es dirigia a portar uns documents en el moment d’acabar la seva jornada laboral.

A Girona el col·lectiu s’ha concentrat davant del Centre d’Exàmens de la Prefectura Provincial de Trànsit de Girona a Montjuïc. Una mobilització que ha aplegat uns examinadors gironins que han denunciat la seva repulsa per aquest tipus de fets.

A les comarques de Girona, segons fonts sindicals, les agressions físiques són molt poc freqüents i les de caràcter verbal són les que pateixen més el col·lectiu d’examinadors, expliquen. Però també es donen de forma puntual.

Fa uns mesos va haver-hi un cas que es va produir durant un test de teòrica. Un alumne hauria incriminat de forma verbal a un dels examinadors i llavors, va haver d’intervenir els serveis de seguretat de l’equipament, asseguren.

Evitar les agressions

Per evitar que hi hagués aquest tipus d’agressions -físiques i verbals- els examinadors van fer una vaga fa uns vuit anys i entre els punts d’acord amb l’administració van aconseguir que ells no hagin de donar el resultat d’apte o no apte després de l’examen de conduir. Aquesta victòria, que ja data del 2015, els va servir perquè les agressions hagin anat de baixa, tot i que com apunten, les de tipus verbal encara tenen una mica de pes.

La mobilització celebrada avui estava convocada per Asextra (Associació d’Examinadores de Trànsit) i s’ha fet a totes les capitals de província a les dotze del migdia. Han durant cinc minuts i han servit per posar en relleu el rebuig de les agressions cap al seu col·lectiu.

Els fets de Vilafranca

El cas de Vilafranca, com denuncia la UGT en un comunicat, es va produir el dia 10 i l’afectat va ser un examinador destinat a la Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona a la zona d’exàmens de Vilafranca del Penedès. En acabar la jornada de treball quan l'examinador es dirigia per fer el lliurament de la documentació de la jornada laboral, un alumne examinat i que havia resultat no apte per a l'obtenció del permís de conduir, va agredir físicament a l’examinador li va trencar el nas i també, va acabar amb problemes cervicals. L’examinador va ser traslladat a l’hospital i els Mossos es van emportar detingut el presumpte agressor, asseguren.

UGT demana “zones segures d’examen”

Arran dels fets, es va iniciar el corresponent protocol sobre agressions. Arran d’aquest cas i de què hi puguin haver, des del sindicat recorden que fa anys que denuncien situacions que pateixen els examinadors mentre treballen. Afirmen que segueixen “reclamant zones segures d'examen, tant des del punt de vista de condicions adequades” que passen per “lloc per aixoplugar-se, lavabos, punts d'aigua” i també “presència de forces de seguretat que serveixin per evitar aquest tipus de successos.

Arran dels fets, van enviar una carta al director de la DGT perquè impulsi un programa que ajudi a evitar tota mena d'agressions i l’UGT es mostra predisposat a col·laborar.

D’altra banda, també recorden que a Girona, els examinadors com la resta de treballadors de l’Estat treballen amb “molta pressió” per falta de personal i això els suposa també, una pressió de tipus “psicològica”.