Un cop acabades les Fires de Sant Narcís, la plataforma Salvem la Devesa ha valorat molt positivament alguns dels canvis que s’han implementat per primer cop i que suposen una millora per a la conservació d’aquest espai natural protegit. L’associació ha celebrat especialment el trasllat dels firaires que solien instal·lar les caravanes dins la mateixa Devesa. Enguany, l’Ajuntament de Girona ha habilitat l’aparcament de la Copa 2 perquè poguessin acampar. «Era una vella reivindicació de l’Associació, degut a que aquest [campament] es desenvolupava en unes condicions d’habitabilitat i salubritat absolutament deficients», afirmen, afegint que aquestes eren «gens agradables pels firaires i perjudicials pel parc». En canvi, l’espai de La Copa es trobava «en una àrea més neta i adequada que l’Ajuntament va dotar dels serveis sanitaris necessaris».

«Ens sembla una millora pels firaires i el parc que cal mantenir en el futur», defensa l’associació. Per altra banda, des de Salvem la Devesa també veuen amb bons ulls que la Fira de Mostres hagi envaït menys part del Passeig de la Devesa, disposant de «més espai lliure per a la gent».

Tot i això, l’associació ha insistit en certs aspectes a millorar per les Fires de Sant Narcís, i demanen a l’Ajuntament que actuï. És el cas de la instal·lació de parades i atraccions excessivament a prop dels arbres, incomplint la normativa que exigeix una distància de seguretat. També alerten que alguns cotxes particulars haurien entrat dins el parc aprofitant l’accés dels vehicles necessaris pel muntatge de les atraccions. A més, lamenten els «cables elèctrics, terrestres i aeris» i connexions elèctriques poc acurades «deixades a la intempèrie». D’altra banda, també han observat un «amuntegament a terra de gran quantitat de deixalla tota barrejada». Per això creuen que el consistori, «que tant insisteix en requerir a la ciutadania dipositar les deixalles en els contenidors adequats» hauria de corregir-ho. Finalment alerten que algunes atraccions a la nit tenien la música alta i impedia «que els veïns puguin dormir».

La regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori, Maria Àngels Cedacers, està d’acord amb Salvem la Devesa que tot allò que es fa dins el parc ha de complir amb la normativa del pla d’usos i afirma que treballarà per a un major control.

Cedacers s’alegra que es valori el trasllat del campament firaire, «un resultat de molt esforç, molts anys, molta gent i també moltes àrees internes dins l’Ajuntament», i que «ha vingut per quedar-se». Això sí, en el futur buscaran solucions a la manca d’aparcament; un col·lapse que, d’altra banda, els veïns del barri ja fa temps que tenen «integrat» per Fires. «La marxa del campament dels firaires és un punt d’inici, res és fàcil però el compromís hi és».

Cedacers espera que aquesta mostra de compliment de la paraula permeti que el govern sigui «mereixedor de confiança» en la resta de tasques pendents per «dignificar i valorar la Devesa», com és el pla d’enllumenat (ja amb inversió i projecte sobre la taula) i el canvi de bancs.