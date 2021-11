El departament de Justícia de la Generalitat ha reconegut amb els premis ADR al Servei de dinamització i mediació del Barri Vell de Girona. El servei, que vol fomentar la mediació per resoldre els conflictes que hi tenen lloc, va ser impulsat per l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell (AVVBV) i es va materialitzar amb els pressupostos participats de 2019 i una altra subvenció de l’Ajuntament de Girona. Un equip de professionals encapçalat per l’advocada Paloma Lavandeira ha donat forma al projecte, que s’ha adaptat per englobar també la nova situació de pandèmia, i que ja fa un any que va entrar en funcionament. Ara el servei ha estat premiat com la «Millor iniciativa en mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR) impulsada per institucions o organitzacions públiques o per professionals, empreses o entitats privades».

Nova fase del projecte

En una sessió informativa del servei feta dijous passat online, Lavandeira va explicar que, després de reunir-se amb la nova junta de l’Associació veïnal del Barri Vell, faran alguna modificació al projecte. La junta va informar a l’equip de mediació que els veïns els han traslladat la seva preocupació en relació a la part alta del Barri Vell i als entorns del centre d’acollida i serveis socials La Sopa. Davant d’això, des de l’AV van demanar al servei si es podia fer alguna intervenció. En resposta, per ajudar a millorar la situació, el servei que gestiona ACE advocats ha decidit iniciar una segona fase de mapeig per detectar possibles conflictes que afectin aquesta zona. Ho faran «sense canviar metodologies», un element que els han reconegut justament amb el premi ADR, i tenint en compte que en l’últim mapeig ja havien detectat alguns indicadors «típics d’aquella zona», va explicar Lavandeira. L’advocada també va voler deixar clar que «la nostra intervenció serà sempre mediadora» i remarcant que això implica treballar amb els valors de «neutralitat, imparcialitat i respecte» a l’hora de fer una anàlisi com aquesta, que «sabem que és una qüestió important per Girona». A més, en aquest cas Lavandeira va subratllar que a La Sopa «hi ha persones en especial situació de vulnerabilitat, i volem fugir d’aquesta estigmatització».

Per això les seves actuacions es faran «amb el màxim respecte per tots els actors: veïns, usuaris, treballadors, i institucions», va manifestar l’advocada, convidant a tots ells a participar-hi. «Quan alguna cosa es percep com un problema, hem de mirar-ho amb una perspectiva de respecte per veure com, entre tots, podem contribuir a una convivència més saludable», va defensar Lavandeira. El Dr. Raúl Calvo Soler va detallar que el mapeig es farà combinant dades d’una enquesta i reunions de diversos actors per trobar idees, preocupacions i solucions a partir de la interacció. «És una oportunitat per comprendre què és La Sopa com a part del problema i com a part de la solució», va afirmar. El 31 de desembre acaba la fase d’execució del projecte, i estan pendents de veure si el projecte tindrà continuïtat després. Fins ara, han dut a terme 6 sessions de mediació i tenen una sol·licitud. El servei té disponibles dos processos de mediació i conviden als veïns a fer ús d’aquest servei gratuït si viuen algun conflicte.