Nou llibre de Marc Ribas. El Sunset Jazz Club va acollir la presentació del llibre «En marxa cuina!» amb un diàleg entre el xef mediàtic i el cuiner Enric Herce

En aquest país, la gastronomia està de moda fins al punt que ara hi ha cuiners mediàtics (Jaume Pastallé i Karlos Arguiñano van marcar el camí) i la gent fotografia els plats que menja per lluir-los. La relació entre els clients i els cuiners és relativament nova. «Agafa forma als anys 80 i els clients han ajudat a evolucionar la cuina», va detallar ahir Enric Herce, cuiner de l’hotel Cala del Pi i autor del llibre Sofregit: 50 receptes (Cossetània Edicions). Allà, Marc Ribas va admetre que abans ningú i parlava amb el xef i ara «venen a parlar però sobretot a fer-se una foto», deia el popular cuiner, presentador televisiu i autor del llibre En Marxa cuina! (Cossetània Edicions). Va ser un diàleg amb elogis creuats amb un cuiner-escriptor parlant del llibre de l’altre i viceversa. L’acte, organitzat per la Llibreria 22, es va fer al Sunset Jazz Club tenint en compte que com en la música, les comandes «no es criden, es canten», va bromejar Herce.

El llibre de Ribas conté receptes fàcils de cuina tradicional catalana, amb productes frescos i de proximitat i revela anècdotes amb els clients. Hi ha bromes absurdes de clients, detalla els problemes per fer marxar comensals de les taules o les excentricitats que es demanen en els àpats. «Odio que demanin separar coses. Com la salsa de les braves», deia el cuiner.

Ambdós van fer mofa de la importància de les xarxes socials. «A Trip Advisor pots comentar sense ni haver-hi menjat la restaurant», va recordar Ribas. Que va explicar que un dia es va dedicar a fer el troll i penjar plats de pa amb nutella.