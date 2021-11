«Aquí és Nadal i estic content», cantaven els infants de l’Escola de Música Moderna de Girona a sota de l’arbre de Nadal gegant de la plaça Catalunya. La cançó de La Pegatina, juntament amb «Avui és Nadal» d’Atrapasomnis han servit com a celebració de l’encesa de la il·luminació nadalenca als carrers de Girona.

Centenars de persones s’havien aplegat a l’entorn de l’arbre de Nadal gegant després d’una cercavila a peu amb la Girona Marxing Band des del carrer de la Creu fins a la plaça. Abans de les nadales i de polsar el botó que servia per engegar la llum nadalenca, l’alcaldessa, Marta Madrenas ha fet un breu discurs on ha recordat que ben aviat vindran les festes de Nadal on la gent es retrobarà amb els seus éssers estimats.

Reivindicació ecologista

Aprofitant el BlackFriday i l’encesa de llums, dues persones del col·lectiu Rebel·lió o Extinció han escalat l’arbre de Nadal de la plaça Catalunya per penjant-hi una pancarta on s’hi llegia: «Reduïm el consum, millorem la vida», mentre una quinzena d’activistes encenien torxes simbolitzant la crema de recursos que representa el consumisme. Volien denunciar que les institucions «gastin diners públics a promocionar una campanya marcadament consumista, a la vegada que malbaratin energia en un moment d’escassetat i amb el preu de l’energia està pels núvols».

Segons la portaveu, «en un moment de crisi climàtica, de desabastiment de productes com medicaments o xips, de crisi energètica i de preus de l’energia pels núvols», no es pot acceptar que es miri cap una altra banda.

Acabades les nadales, la Girona Marxing Band ha iniciat una nova cercavila a peu des de la plaça de Catalunya, passant per la rambla de la Llibertat, Pont de Sant Agustí, fins arribar a la plaça de la Independència on s'ha ofert un berenar popular amb motiu de la inauguració del Mercat de Nadal. El mercat té 23 casetes de fusta on s’hi poden trobar mena d’articles típics nadalencs: objectes de regal elaborats per artesans locals, com figures pel pessebre, joguines de fusta, complements tèxtils, objectes de ceràmica, vidre i fusta, i joieria; productes d’alimentació artesana, com embotits i formatges, dolços i torrons, i productes del sector verd ornamental nadalenc, com avets, tions, llums i guarniments.

Aquest any s’han il·luminat fins al dia 6 de gener un total de 117 espais diferents de la ciutat repartits en 31 sectors: Barri Vell, Mercadal, Carme, Eixample Nord, Eixample Sud, Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert el Pla, les Hortes, Sant Daniel, Torre Gironella, Pedreres, Font de la Pólvora, Vila-roja, Gavarres, Palau, Montilivi, Avellaneda, La Creueta, Pedret, Pont Major, Muntanya de Campdorà, Pla de Campdorà, Sant Ponç, Fontajau, Taialà, Germans Sàbat, Domeny Nord, Domeny Sud, Montjuïc i Mas Xirgu.

Segons ha apuntat l’Ajuntament, en un comunicat, l’objectiu de la instal·lació de la il·luminació nadalenca és «promoure la dinamització del comerç, alhora que es fomenta també la vertebració urbana i la cohesió social. El valor estètic, la innovació i l’ús de noves tecnologies vinculades a l’eficiència energètica i a la ciutat intel·ligent són elements centrals per aconseguir un enllumenat nadalenc singular a Girona». La il·luminació l’ha col·locat Iluminaciones Ximenez per uns 266.550 euros.