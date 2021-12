Va ser el «pare» de nombrosos edificis, tant civils com religiosos, que ja formen part del paisatge contemporani gironí, com les esglésies de Sant Pau, Sant Salvador d’Horta i els claretians de Girona, 500 pisos i l’obra social de la Sagrada Família, al barri gironí de Vila-roja, la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles o l’hotel Fornells Park. L’arquitecte Narcís Negre Tibau (Cassà de la Selva, 1923) va contribuir, conjuntament amb el seu company de despatx, Jordi Masgrau, a definir el paisatge urbà de Girona i rodalies, a banda d’haver arquitecte municipal de Calonge i Cassà de la Selva, professor d’Història de l’Art a la UdG, cap de servei arquitectònic del Bisbat de Girona i delegat del Col·legi d’Arquitectes a Girona. Negre va morir el passat 28 de novembre als 98 anys, i demà dijous se celebrarà una cerimònia en el seu record a la parròquia de Sant Josep de Girona.

Negre va aconseguir el títol d’arquitecte per l’Escola d’Arquitectura de Barcelona l’any 1954. Era doctor arquitecte i tenia també el títol de tècnic urbanista. Inicialment va ser arquitecte del ministeri de l’Habitatge a Girona, però va passar als serveis d’Arquitectura i habitatge de la Generalitat quan es va produir la transferència de competències. També va exercir com a arquitecte municipal als ajuntaments de Cassà i Calonge.

Al llarg de pràcticament tota la seva vida professional va compartir despatx amb Jordi Masgrau, amb qui havien estat companys de curs i amb qui va signar algunes de les seves obres més emblemàtiques, encara que no sempre exercien conjuntament. Així, ambdós van ser els encarregats de redactar, l’any 1960, el pla parcial d’ordenació urbana a la zona del riu Güell de la ciutat. També van dissenyar 500 habitatges per al barri gironí de Vila-roja, zona on també van projectar l’obra social de la Sagrada Família, que actualment acull una escola religiosa. Dins l’àmbit d’arquitectura religiosa, van dissenyar també l’església de Sant Pau i la de Sant Salvador d’Horta de Girona, així com l’església i vivendes dels Pares Claretians, al carrer Joan Maragall. Negre era íntim amic del desaparegut escultor Domènec Fita, amb qui va col·laborar en diverses obres arquitectòniques.

Juntament amb Masgrau també van signar l’hotel Fornells Park, que actualment ja està tancat, i l’ampliació, l’any 1979, de l’antic edifici de la Caixa al carrer Santa Clara de Girona. Negre també és autor de la clínica Salus Infirmorum de Banyoles,i es va encarregar de la reforma del Santuari dels Àngels i de la consolidació de l’església dels Dolors de Girona. D’altra banda, va col·laborar amb Joaquim Masramon en diverses obres i concursos, com per exemple la rehabilitació del Collell. Fora de les comarques gironines, és autor, amb Masgrau, de l’aparthotel Santo Tomás a Menorca.

A banda de la seva tasca com a arquitecte, també va ser, entre 1969 i 1981, professor d’Història de l’Art al Col·legi Universitari de Girona, durant la primera etapa de la recuperació universitària. La història de l’art i l’art sacre van ser els temes que més el van interessar, i durant uns anys va ser Delegat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Girona.

Vinculació amb el Bisbat

Negre va mantenir una estreta col·laboració amb el Bisbat de Girona, ja que va ser cap dels serveis de patrimoni arquitectònic de la diòcesi. Segons explica l’actual delegat episcopal per al Patrimoni Cultural del Bisbat, mossèn Joan Naspleda, en els últims vint anys, malgrat que ja no anava tan sovint a la delegació, Negre seguia col·laborant amb el Bisbat. Des de l’any 2001 era responsable de la revista Taüll, editada des del Servei Interdiocesà de Custòdia i Promoció de l’Art Sacre de Catalunya (SICPAS), integrat per les delegacions de Patrimoni Cultural dels deu bisbats amb seu a Catalunya. Segons recorda Naspleda, la seva tasca consistia en encarregar els articles i organitzar els diferents números de la revista, i ho va fer gairebé fins al final. La seva estreta col·laboració am bel Bisbat el va portar a rebre, l’any 2016, el premi Sant Fèlix, que concedia el Bisbat per mitjà de la seva delegació de mitjans de comunicació. Negre va rebre el guardó conjuntament amb Jordi Dalmau i el col·legi del Cor de Maria de Sant Feliu de Guíxols.

D’altra banda, l’any 2005 també va ser homenatjat pel Col·legi d’Arquitectes, tot commemorant el seu 50è aniversari professional. També és autor del llibre El dibuix i l’artista, una obra que ja està exhaurida.

Narcís Negre estava casat amb Maria Dolors Dalmau i havia estat pare i avi. Demà a les quatre de la tarda se celebrarà una cerimònia en el seu record a la parròquia de Sant Josep de Girona.