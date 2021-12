El ple municipal que se celebrarà dilluns vinent a Girona preveu debatre la construcció d’una promoció d’habitatge de protecció oficial en un solar del carrer Agudes, a Can Gibert del Pla. La proposta és fruit d’un acord de fa dos anys de l grup de l’oposició Guanyem amb l’equip de govern (aleshores només amb JxCaT) que permetrà generar aproximadament 48 noves llars destinades a joves d’entre 18 i 34 anys. Va ser un dels elements que va incloure guanyem per facilitar l’aprovació dels pressupostos de l’any 2020. Per tant, el text s’aprovarà perquè sumarà prous suports.

«Des del govern de Girona apostem pel jovent, perquè tingui l’oportunitat de quedar-se a viure a Girona, amb un habitatge assequible», va assegurar ahir l’actual regidora republicana d’habitatge, Annabel Moya, que va explicar que «aquesta acció s’emmarca en totes les polítiques que estem tirant endavant com també la construcció d’habitatges de protecció oficial a Domeny, amb la creació del servei jove d’habitatge o les accions per l’emergència habitacional, perquè el que volem és que el jovent pugui fer el seu projecte de vida a Girona». La regidora de Guanyem Cristina Andreu es va congratular per la concreció de la proposta tot i que va lamentar els gairebé dos anys de retard: «Avui Girona fa una petita passa en la lluita contra l’emergència habitacional. Els preus d’un lloguer que xuclen bona part dels sous de les famílies i la manca d’habitatges continua sent el principal problema de les famílies gironines». Des de la formació de l’oposició van recordar que en el mateix paquet de negociacions per al foment de les polítiques d’habitatge també hi havia la mobilització d’un altre solar a Can Gibert. Aquest ha d’anar destinat a la promoció d’un projecte de cohabitatge però des de Guanyem també van lamentat que a dia d’avui «no hi ha concreció sobre el futur d’aquest solar».